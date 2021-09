La vraie raison pour laquelle Netflix ne fera pas une saison 7 de Lucifer

La sixième et dernière saison de Lucifer le service de streaming est arrivé Netflix vendredi dernier 10 septembre, clôturant l’une des histoires les plus réussies de la plateforme. C’est un triste adieu à la fois pour la production et pour les fans, qui envisageaient un avenir avec davantage de séries. Ici, nous allons vous dire la vérité derrière la fin et pourquoi elle n’avait pas la possibilité d’un renouvellement.

Le chemin du spectacle basé sur les bandes dessinées de DC Comics n’a pas été du tout facile. Il a commencé à être diffusé début 2016 sur l’écran de Fox, bien avant son acquisition par Disney, mais après le troisième versement, ils ont annoncé qu’il avait été annulé. Dans les premières explications des cadres, ils remarquaient que c’était un produit assez cher et qu’il ne leur était pas rentable à l’époque.







Une fois la mauvaise nouvelle confirmée, les fans ont rempli les réseaux sociaux de messages sous le hashtag #SauverLucifer et Netflix était celui qui les a écoutés pour faire un quatrième opus, qui contient un épisode intitulé « Sauver Lucifer » en l’honneur de la campagne. La société et les cinéastes ont convenu que la saison 5 devrait être la dernière, mais les fans ont de nouveau été entendus pour une sixième.

+ Pourquoi Lucifer n’aura pas la saison 7

Dans une récente interview avec le média Divertissement hebdomadaire les showrunners de la série ont expliqué que la saison 5 était parfaite pour se terminer et ils avaient peur de tout gâcher en faisant un 6. Cependant, de nouveaux plans ont émergé pour l’intrigue et ont assuré que le sixième versement était l’occasion idéale de fermer correctement les arcs de tous les personnages, quelque chose qui aurait été fait plus rapidement dans le cinquième.

« C’est l’histoire que nous allions toujours raconter, mais écrite de manière plus longue et, à mon avis, d’une manière beaucoup plus intéressante. Cela me brise le cœur de penser que nous n’allions pas le faire de cette façon. Nous veulent explorer comment nos personnages finissent comme ils finissent. « dit Ildy Modrovitch. Considérant qu’ils ont pris une saison de plus pour terminer Lucifer dans le meilleur des cas, il ne servirait à rien de faire un septième versement.