La vraie raison pour laquelle Netflix a annulé Julie et les fantômes

Netflix

Julie et les fantômes était l’une des séries les plus acclamées de 2020, mais Netflix a décidé de l’annuler. Connaître la vraie raison de cette décision.

©NetflixLes protagonistes de Julie et les fantômes

Les annulations de Netflix ils sont quelque chose qui ne surprend plus. La plateforme, bien qu’elle soit l’une des plus performantes en termes de productions, a également des projets qui ne finissent pas par être rentables pour le budget qui y a été investi. À tel point que certains des cas d’annulation ont surpris les fans, car il s’agissait de fictions très réussies telles que Julie et les fantômes.

C’était le 10 septembre 2020 quand Julie et les fantômes est venu sur Netflix provoquant une grande sensation. Avec seulement neuf épisodes, cette fiction est devenue un succès planétaire, promettant un engouement impressionnant auprès des téléspectateurs de la plateforme. Aussi, le fait que Kenny Ortega celui qui a réalisé cette comédie musicale a été un autre point en faveur d’attirer les utilisateurs.

De quoi s’agit-il? Julie et les fantômes suit la vie de Julie Molina (Madison Reyes), une musicienne passionnée qui a mis tout son talent de côté après le décès de sa mère l’an dernier. Mais un jour, tout change pour elle lorsque les fantômes des musiciens Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner et Jeremy Shada apparaissent dans le studio de musique de sa mère. À partir de là, le protagoniste commence à ressentir une nouvelle motivation et inspiration pour écrire des chansons et chanter à nouveau.

Sans aucun doute, c’est une histoire émouvante qui a remporté plusieurs prix tels que le meilleur moment musical aux MTV Movie and TV Awards 2021, trois Emmy Awards pour la chanson originale, la conception des costumes et le montage. Cependant, il y a quelques mois Kenny Ortega a confirmé que Netflix avait décidé de ne pas renouveler Julie et les fantômes pour une deuxième saison. C’est que, bien que la série ait fait fureur, elle n’a pas dépassé les attentes de la plateforme.

Sur les pages d’évaluation comme Rotten Tomatoes et IMDB, il a atteint respectivement 98% et 8,5. Cependant, la réalité est qu’il n’a pas dépassé les chiffres de reproduction attendus et, pour cette raison, Netflix a décidé de ne plus parier dessus. Bien sûr, il convient de noter qu’il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet, mais la vérité est qu’au moment de sa première, Julie et les fantômes n’entre pas dans le TOP 5 des plus vuesqui est attendu pour une nouvelle série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂