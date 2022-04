La vraie raison pour laquelle Milo Ventimiglia et Alexis Bledel ont mis fin à leur relation

in

Le couple s’est rencontré en 2001 lors du tournage de Gilmore Girls. Apprenez tout sur l’histoire d’amour des acteurs qui ont donné vie à Rory et Jess Mariano.

© GettyMilo Ventimiglia et Alexis Bledel ont commencé leur romance en 2002.

L’histoire de la télévision l’a montré : lorsque deux acteurs jouent à l’écran un scénario de pure romance, cela peut souvent transcender le personnel pour démarrer une véritable partenaire. Les heures partagées sur le plateau peuvent créer des liens affectueux qui perdurent longtemps après l’extinction des caméras. Milo Vintimille Oui Alexis Blédel Ils peuvent en témoigner. Cependant, l’amour s’est terminé bien plus tôt que prévu. Que s’est-il passé entre eux deux ?

Aujourd’hui, l’actrice américaine a 40 ans et participe à des projets comme, par exemple, Le conte de la servante. De son côté, l’interprète de 44 ans brille comme le protagoniste du succès de C’est nous dans la peau de Jack Pearson. Mais bien avant de devenir de grandes figures, le duo s’est rencontré en 2001 lorsqu’ils ont commencé à se partager le tournage de Filles Gilmorela fiction créée par Amy Sherman-Palladino diffusée de 2000 à 2007.

Alexis Bledel a joué son premier rôle, roy gilmoreet Milo Ventimiglia ont donné vie Jess Marianoun personnage si captivant pour les fans de la série que même la chaîne de télévision WB a envisagé de réaliser un retombées. A l’écran, elle est tombée follement amoureuse de lui. Et en réalité, ce n’était pas très différent : pour Décembre 2002 Ils ont commencé une romance qui a duré jusqu’à juin 2006.

La vérité est que pendant cette période, ils ont montré une relation qui semblait incassable. En effet, Alexis Bledel elle-même a assuré dans un dialogue avec People qu’ils étaient planifier un mariage. Mais bien avant que cela n’arrive, la relation avait un point final. La vraie raison de leur séparation n’a jamais été révélée. Cependant, ses proches assurent que tout simplement l’amour en couple c’est fini et préféraient entretenir une relation amicale.

En 2012, l’actrice s’est rencontrée sur le tournage de Des hommes fous qui serait son mari et père de son premier enfant : Vincent Kartheiser. Et pour le moment, Milo Ventimiglia n’entretient publiquement aucune relation formelle. Malgré cela, les co-stars de Filles Gilmore Ils entretiennent un lien sain. Ils se sont retrouvés en 2016 au redémarrer depuis Netflix titré Gilmore Girls : une année dans la viehé ils ont fonctionné sans problème. De même, lorsque Bledel a remporté un Emmy pour Le conte de la servante, il a fait remarquer : «je suis très contente pour elle. Elle a toujours été une grande actrice et je pense que tant qu’elle continuera à travailler dans l’industrie, elle sera reconnue.un ».

