La vraie raison pour laquelle Maya Hawke ne peut pas voir les films de ses parents Uma Thurman et Ethan Hawke

Un petit aperçu d’un aperçu de Choses étranges 4 il suffisait que son nom se repositionne parmi les tendances. Il s’agit de Maya Hawke, l’actrice qui a donné vie à Robin des bois dans la troisième saison de la série à succès Netflix et qu’il a gagné l’affection du jeune public. Mais son rôle n’a pas seulement retenu l’attention de la talentueuse artiste de 23 ans, mais aussi son nom de famille : elle est la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke.

Sa mère, une actrice de cinéma de renommée mondiale, savait se déplacer entre les différents genres. Cependant, ses rôles les plus importants ont été obtenus de la main de Quentin Tarantino avec les rôles principaux dans Pulp Fiction et Kill Bill. Son père, s’est exhibé avec ses personnages dans Cercle des poètes disparus et la trilogie Avant de Richard Linklater. En 1996, les deux ont coïncidé sur le tournage de Gattaca et deux ans plus tard, ils ont scellé leur amour avec un mariage.

En 2005, le couple met un terme à leur histoire et se sépare. Mais ils sont toujours unis par quelque chose de très précieux : sa fille Maya et son fils Levon. La première d’entre elles a suivi ses traces et elle brille aujourd’hui en tant qu’actrice, mannequin et chanteuse. Il a été Jo mars dans le classique Petite femme de la BBC. Sa carrière a explosé avec son arrivée sur Netflix en Des choses étranges et apparemment cela sera amélioré avec un possible troisième film Kill Bill où il double avec sa mère.

Mais bien que cela puisse paraître étrange, la vérité est que la jeune femme vous n’avez pas vu tous les emplois qu’Uma et Ethan ont développé tout au long de leur vie. Non seulement cela, mais il y en a que vous préférez éviter. Elle-même en a expliqué la raison en dialoguant avec The Guardian : « Parfois vraiment vous ne voulez pas voir votre mère se faire tirer dessus ou votre père vivre des émotions douloureuses, même si tu sais que c’est faux”.

Bien qu’elle connaisse par cœur le travail sur le plateau, il lui est très difficile de traiter ces images. La fille des deux talents hollywoodiens a déclaré : «Surtout, je vois les moments heureux. L’un de mes films préférés sur ma mère est Les producteurs, où elle danse et a l’air vraiment fabuleuse. C’est beaucoup plus amusant que de regarder John Travolta enfonce une aiguille dans son cœur”.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂