La vraie raison pour laquelle Marvel ne remplace pas Chadwick Boseman dans Black Panther 2

merveille

La mort de Chadwick Boseman a changé le cours de Panthère noire 2, mais l’acteur n’a toujours pas été remplacé. Savoir pourquoi.

©MerveilleKevin Feige a parlé de Chadwick Boseman

La perte de Chadwick Boseman c’est encore une chose très difficile à traiter. Bien que, non seulement pour les fans, mais aussi pour merveille. L’acteur est décédé il y a un peu plus de deux ans et a complètement changé le cours de l’étude. C’est que tout le monde comptait sur sa présence pour la suite tant attendue de son personnage : Panthère noire Wakanda pour toujours. Pourtant, le film se développe et promet d’emmener le spectateur vers l’émotion pure.

Ce qui est certain, c’est que Panthère noire Wakanda pour toujours n’a pas remplacé Chadwick Boseman avec un autre acteur, mais ils ont décidé de lui rendre hommage. C’est pourquoi le film suscite déjà beaucoup d’attentes chez les fans du MCU. De plus, il faut rappeler que ce film sera responsable de la clôture de la phase quatre de merveille marquant ainsi le début d’un nouveau chemin. Bien que la réalité soit qu’avant la sortie de ce long métrage, de nombreux doutes étaient déjà générés.

L’un d’eux est pour quelle raison Marvel a décidé de ne pas supplanter Boseman, mais de l’honorer dans l’histoire. Eh bien, après tant d’intrigues, c’est Kevin Feige qui a avoué la vérité à ce sujet. « Il était trop tôt pour le remplacer par quelqu’un d’autre. Stan Lee a toujours dit que Marvel représentait le monde à l’extérieur de sa fenêtre.», a-t-il commencé par dire dans une interview à Empire.

Puis il a ajouté : « Et nous avions parlé de la façon dont aussi extraordinaires et fantastiques que soient nos personnages et nos histoires, il y a un élément humain et relatable dans tout ce que nous faisons. Le monde traite toujours la perte de Chadwick. Et Ryan Coogler a basculé cela dans l’histoire”. Pour cette raison, pour l’équipe, en lui rendant hommage dans Panthère noire Wakanda pour toujoursc’était quelque chose de fondamental et qui ne pouvait pas manquer.

Et, bien qu’il ne soit pas entré dans les détails de la façon dont ils l’ont fait, puisqu’il a maintenu le secret typique de merveilleil a bien dit : « tout tournait autour de: « Que faisons-nous maintenant et comment l’héritage de Chadwick, tout ce qu’il a fait pour aider Wakanda et faire de Black Panther quelqu’un d’incroyable, d’aspirationnel et d’emblématique, continue-t-il? C’est de cela qu’il s’agit. »« . Quelques mots qui, sans aucun doute, montrent que ce qui est à venir sera beaucoup plus important que prévu.

En tout cas, il convient de noter qu’il ne faut pas longtemps avant de savoir ce que Kevin Feige veut dire avec ses mots. C’est parce que le même Marvel a confirmé que le film arrivera le 11 novembre. Avec cela, ils clôturent non seulement une grande phase, mais aussi une grande année, qui a récolté de grandes premières comme en 2021.

