La vraie raison pour laquelle Margot Robbie ne veut plus être Harley Quinn

Les fans de Univers étendu de DC Comics préparer la première de La brigade suicide, un film qui sortira en salles le 6 août et aux États-Unis aura la possibilité de le regarder via le service de streaming HBO Max. L’un de ses protagonistes est Margot Robbie, qui reprend son rôle de Harley Quinn, et assuré que elle est prête à le mettre de côté.

L’interprète a joué le personnage en 2016 pour le premier film digéré par David Ayer, qui a reçu de terribles critiques tant de la presse que des fans, après une bande-annonce qui promettait quelque chose qu’ils n’ont finalement pas proposé. Malgré les avis du projet, Margot en a profité et ils ont clairement indiqué qu’elle était l’actrice parfaite pour incarner le personnage.

Après cela, il était temps pour son propre costume de long métrage, Oiseaux de proie, créé en février 2020. La réponse des critiques a été majoritairement favorable, où ils ont de nouveau souligné la performance de Robbie et la façon dont il a donné vie à Quinn. Avec La brigade suicide Ce sera la troisième fois qu’elle incarne la méchante, mais elle assure que prévoyez de le laisser pendant un certain temps.

Dans une conversation avec le médium Divertissement hebdomadaire, la star de « Moi, Tonya » Oui « Il était une fois… à Hollywood » Il a déclaré qu’il allait faire une pause et en a donné la raison : « C’était une sorte de tournage dos à dos sur Birds of Prey et ça, alors je me suis dit : ‘Oof, j’ai besoin d’une pause avec Harley parce qu’elle est épuisante.' ». Quand reviendrais-je ?







Elle a également été interrogée sur ce qui vient de Harley Quinn et a répondu : « Je ne sais pas quand nous la verrons la prochaine fois. Je suis aussi intrigué que tout le monde.. Pour le moment on voit La brigade suicide, Quoi Il sortira dans certains cinémas le 5 août, tandis que le 6 août, il arrivera à l’international, avec la possibilité de l’avoir disponible sur HBO Max uniquement aux États-Unis.