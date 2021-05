La vraie raison pour laquelle Luis Miguel a quitté Sergio Basteri

Après huit épisodes intenses, la deuxième saison de Luis Miguel, la série s’est terminée avec une dernière première ce dimanche sur le service de streaming Netflix. « L’histoire d’un amour » C’était le dernier chapitre de ce soir, qui nous a laissé des moments plus importants dans la vie de Sol de México et des révélations que tous les fans attendaient. Voici une explication de ce que nous avons vu sur Sergio!

« Juste au moment où Micky commence à se sentir en sécurité, il doit prendre une décision importante concernant Sergio. Pendant ce temps, l’amour lui fait encore défaut », est le synopsis de la clôture de la deuxième tranche. Une grande partie de la fin est liée à ce qui s’est finalement passé avec son jeune frère, et c’est ce que nous détaillerons ci-dessous avec ce qui s’est passé dans la vraie vie.

+ Pourquoi Luis Miguel s’est-il éloigné de Sergio Basteri?

La vie de Luismi est convulsé dans la fiction quand sa grand-mère dit à la presse que Marcela Basteri a disparu et il n’y a aucune trace d’elle nulle part. C’est pourquoi la nouvelle se propage et fait subir à Sergio des attaques à l’école et du harcèlement de la part des journalistes, menant à une nouvelle discussion sur son mandat. Le chanteur lui fait choisir et il accompagne Matilde Sánchez Repiso.

Après être parti avec sa grand-mère, Micky ne reste pas les bras croisés et fait une autre tentative pour la faire rester avec lui. Il réussit quand il lui dit que c’est Matilde qui a parlé avec les journalistes et comprend qu’il veut l’exploiter dans la musique. Cependant, Ils ont déjà remarqué ce qu’il a subi au Mexique en raison de la viralisation de la nouveauté de Marcela et avec Alex Basteri ils prennent la décision de l’envoyer à l’étranger pour le protéger..

Il est clair que Sergio veut rester avec ses frères, mais il n’y a rien à faire: la décision est déjà ferme. Dans la vraie vie, le cadet de la famille Gallego Basteri passe ses années à Boston, aux États-Unis, sous la garde d’Octavio Foncerrada, mieux connu sous le nom d’El Doc. Dans la ville américaine Il a terminé ses études et Luismi l’a forcé à étudier le droit, mais il le prend dans le mauvais sens et il y a le point de rupture de la relation entre les frères..

L’une des versions dit que Luis Miguel ne lui a pas envoyé un sou de plus, alors Sergio et El Doc sont retournés au Mexique, où le jeune homme de l’époque a étudié l’architecture et la photographie.. Des années plus tard Il a décidé de vivre en Espagne, loin de son frère et de tout ce qui pourrait lui nuire de quelque manière que ce soit. La question est maintenant de savoir si nous en verrons plus dans la troisième saison déjà annoncée et s’ils confirmeront l’une des théories qui les entourent.