La vraie raison pour laquelle le gambit X-Men Spinoff de Channing Tatum n’a jamais été réalisé

Renard X Men les films étaient le MCU avant que le MCU ne devienne une chose. À l’époque, Fox avait des plans ambitieux pour leur propre X Men univers cinématographique, avec des films dérivés pour des personnages X-Men individuels. Pendant très longtemps, Channing Tatum a été attaché à jouer le rôle principal dans un film autonome en tant que Remy Etienne LeBeau alias Gambit, un mutant capable de manipuler l’énergie cinétique pour faire exploser des objets.

Gambit a été initialement offert au cinéaste Rupert Wyatt. Lorsque les discussions avec Wyatt ont échoué, Gore Verbinski, de pirates des Caraïbes la renommée est venue à bord du projet, avant qu’il ne s’éloigne également du film. Maintenant, dans une interview avec Collider, Gore Verbinski a expliqué pourquoi son Gambit le film ne s’est jamais produit, principalement en raison d’un mauvais timing et du manque d’un bon scénario.

« Le scénario nous ne sommes jamais arrivés à un endroit où tout le monde était d’accord. Je veux dire, j’ai reçu un appel du studio disant: » Nous avons ce projet, « Gambit », voulez-vous le faire? » Et ils avaient dit: «Ça tire tout de suite». Et j’ai dit: « Eh bien, je ne sais pas. Laisse-moi, y réfléchir. » Et j’oublie ce qui se passait. Il y avait quelque chose de calendrier où cela allait être peut-être une bonne chose si cela se produisait rapidement. Ensuite, c’était comme si le script n’était tout simplement pas arrivé. Ensuite, j’avais d’autres choses qui étaient plus important pour moi, et je pense que d’autres personnes avaient d’autres choses. Donc, c’était comme une courte fenêtre où si cela se produisait, cela se produirait immédiatement avec beaucoup d’urgence. «