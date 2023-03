La vraie raison pour laquelle la série animée Clarence a été annulée

HBO MAX

La série disponible sur HBO Max n’a présenté que trois saisons sur Cartoon Network. Pourquoi Adventure Time a-t-il été impliqué dans la décision ?

© IMDbClarence a été annulé après trois saisons sur Cartoon Network.

Le les dessins animés Ils sont généralement liés à un public d’enfants. Cependant, une bonne partie d’entre eux comprennent également des clins d’œil et des références que la plupart des adultes pourront apprécier à parts égales. Un exemple clair de cela a été Clémentla fiction que il a été annulé après trois saisons. Pourquoi Cartoon Network a-t-il pris cette décision ?

Le protagoniste de cette production amusante est un garçon de 9 ans qui se distingue par son enthousiasme et sa capacité à voir le bien en chacun. Le synopsis officiel explique : « Clarence est un spectacle qui célèbre le meilleur de l’enfance : des combats de terre épiques, des béguins embarrassés, des combats de trampoline, des farces de soirée pyjama et des forteresses secrètes au sommet des arbres.« .

+ La raison pour laquelle Clarence a été annulé

Disponible pour profiter de HBO MaxC’est une proposition innocente et une pure comédie. La vérité est que derrière les personnages sympathiques, une sombre histoire se cachait. En 2014, le créateur de Clément, Skyler Page licencié de Carton Network Studios pour des allégations d’agression sexuelle. Il a été emilie patridgeartiste de Temps de l’aventurequi a dénoncé l’esprit créatif derrière la série animée.

D’ici là jusqu’en 2018, Spencer Rothbell -qui a donné la voix au personnage de Clarence- a commencé à jouer le rôle de producteur exécutif. Enfin, en 2017, l’artiste expliquait sur son blog : « Malheureusement, la troisième saison sera la dernière. Ne vous inquiétez pas! Il aura une fin appropriée. Bien sûr, il y aura toujours des idées et des itinéraires auxquels j’aurais aimé arrivermais cette saison a des épisodes vraiment stellaires qui élargissent l’univers de la série et ses personnages d’une manière amusante que nous n’avons jamais faite auparavant. ».

Le doubleur a ajouté : « Faire une émission de télévision est un effort de groupe et le dévouement à l’artisanat et à l’amour de Clarence est ce qui en fait une émission et une expérience si spéciales sur lesquelles travailler ». Suite à la décision de Cartoon Network, il a conclu : « Je ne serai pas trop ringard, mais avant Clarence, je vivais dans une camionnette au bord de la rivière et je mangeais des tas de terre et de vieux pneus pour gagner ma vie, donc ça compte vraiment beaucoup pour moi ! ».

