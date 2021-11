La vraie raison pour laquelle Kirsten Dunst et Emma Stone ne seront pas dans Spider-Man: No Way Home

in

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre et promet d’être un film qui changera le Univers cinématographique Marvel pour toujours, car il comprendra le multivers tant attendu que tous les fans voulaient voir. On sait qu’il y aura des chiffres du passé, il y avait donc aussi des rumeurs sur les éventuelles participations de Kirsten Dunst et Emma Pierre.

Les premiers commentaires à ce sujet sont venus lorsque les présences d’Alfred Molina dans le rôle du Docteur Octopus et de Jamie Foxx dans le rôle d’Electro ont été confirmées. Les deux acteurs sont revenus en tant que méchants respectifs de Sam Raimi et Spider-Man de Marc Webb, donc Certains prétendent également que Tobey Maguire et Peter Parker d’Andrew Garfield auront leur place dans le film..

+ Pourquoi Kirsten Dunst et Emma Stone ne sont-elles pas dans le film ?

Lorsque les premiers interprètes faisaient de la publicité pour le film, l’initié Daniel Richtman a rapporté sur ses sites que le MCU avait dans ses plans d’incorporer Mary Jane de Dunst et Gwen Stacy de Stone. Bien que Kirsten l’ait nié à l’époque en mentionnant qu’elle n’était pas impliquée dans le projet, apparemment les données étaient tout à fait vraies, mais il y avait une raison pour laquelle les actrices ont refusé leur participation.

Selon Richtman lui-même, qui est l’un des initiés les mieux informés d’Hollywood, Kirsten Dunst et Emma Stone faisaient partie des plans de Kevin Feige pour faire partie de la suite de Spidey, mais les restrictions imposées en raison de la pandémie de coronavirus l’ont empêché.. Souviens-toi que le script de ce film a été modifié plus d’une fois, il est donc logique qu’ils l’aient imaginé.

Bien qu’ils ne soient peut-être pas en Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le journaliste a également rapporté que le MCU prévoit de les ajouter pour de futures productions et de revenir en tant que personnages dans la franchise. Jusqu’à présent, personne de Marvel Studios n’a élevé la voix pour officialiser cette information, mais il faut s’y attendre étant donné qu’ils ne font généralement pas référence à des rumeurs, puisque certaines d’entre elles sont vraies.

