La vraie raison pour laquelle ils veulent supprimer Lucifer de Netflix

Lucifer, la série avec laquelle Tom Ellis s’est catapulté à la renommée internationale, pourrait quitter Netflix. Connaître la vraie raison.

©NetflixLucifer pourrait quitter Netflix

Lucifer Ce fut sans aucun doute l’une des séries les plus emblématiques de Netflix. Après son annulation sur Fox, la plateforme a décidé de sauver cette production mettant en vedette Tom Ellis et l’emmener pour avoir un total de six saisons. Et, notons-le, l’arrivée des nouveaux épisodes chez le géant du streaming a fait du strip l’un des favoris des internautes. De manière inattendue, avec son intrigue diaboliquement délicieuse où le diable s’ennuie et ouvre une boîte de nuit à Los Angeles, il a gagné une énorme base de fans à travers le monde.

En fait, de nombreux adeptes de Lucifer Ils espèrent toujours que la série pourra revenir sur Netflix avec Tom Ellis, encore une fois dans la peau du protagoniste. Cependant, il convient de noter que l’acteur est déjà au milieu d’autres projets qui n’ont rien à voir avec le diable qui l’a catapulté à la renommée internationale. De même, il est également important de mentionner que la fiction pourrait être écartée du géant du streaming dans les prochains jours.

Ceci est dû au fait Luciferau-delà de ses effets amusants et des interprétations admirables de Tom Ellis Oui Lauren allemand, a été fortement critiqué pour son intrigue. La série montre le diable ennuyeux, ouvrant une boîte de nuit à Los Angeles, mais en même temps devenant bon et connaissant les émotions. Sans aucun doute, il s’agit d’une représentation inédite du méchant et de l’ennemi le plus connu de Dieu.

A tel point que, depuis sa première diffusion en 2016, la communauté religieuse se bat pour mettre fin à la diffusion de cette production. Selon ce que les chrétiens affirment, cette bande se moque de leurs croyances et cette année-là, ils ont atteint un total de 38 000 signatures pour ne pas diffuser le programme. Et maintenant, cette demande est toujours valable, mais avec une intention différente : retirer les épisodes de la section « recommandé » sur Netflix. Bien que, bien sûr, la plate-forme ait ignoré cette demande.

C’est pourquoi la communauté religieuse est revenue pour faire une autre collecte de signatures atteignant un total de 100 000 qui demandent que la série soit définitivement annulée. En tout cas, le géant du streaming semble continuer à ignorer ces demandes et la production mettant en vedette Tom Ellis Il reste l’un des plus choisis parmi les utilisateurs de Netflix malgré sa fin.

