La vraie raison pour laquelle ils ont supprimé « I’m Ugly Betty » de Netflix

Yo soy Betty, la fea a quitté le catalogue Netflix après avoir été un succès complet, mais il y avait une raison centrale pour laquelle ils ont pris cette décision. Regardez ce que c’est !

© RCNLa vraie raison pour laquelle ils ont supprimé « Yo soy Betty, la fea » de Netflix.

Si nous parlons de feuilletons mythiques, il est impossible de ne pas mentionner Je suis Betty la laide En premier lieu, puisque ce programme colombien est considéré comme le plus réussi de tous les temps, il entre dans le livre Guinness des records pour avoir été diffusé et diffusé dans plus de 100 pays à travers le monde dans un total de 15 langues. Pour cette raison, le service de streaming Netflix avait de la fiction depuis 2019, mais vient d’abandonner son catalogue. Parce que?

Les fans de l’émission mettant en vedette Ana María Orozco et Jorge Enrique Abello ont cessé d’avoir leur titre préféré le 10 juillet dernier, après une confirmation arrivée à la mi-juin. La vérité est que la fureur obtenue lors de sa diffusion à la télévision entre 1999 et 2001 s’est répétée lorsqu’elle a atteint la plate-forme, atteignant 29 semaines dans le Top 10 des séries non anglophones, avec 11 880 000 millions d’heures vues la semaine du 27 juin et du 3 juillet.

Les adeptes de la telenovela se sont fait entendre ce lundi sur les réseaux sociaux, où ils ont réagi à la sortie du programme par des mèmes rigolos pour rendre le sevrage moins douloureux. Les 335 épisodes ne sont plus disponibles en streaming et pour le moment il n’y a pas de déclaration officielle à ce sujet, bien que une raison est devenue connue pour laquelle ils ont décidé de rompre le lien de distribution.

+ Pourquoi ont-ils supprimé « I am Betty, the ugly » de Netflix ?

Selon les propos de Carlos Ochoa, un journaliste colombien, la décision a été prise en raison des accords entre RCN Television, Caracol et Netflix: « Tout est par contrat. Au début, les deux réseaux avaient leur contenu en streaming, mais, au fil du temps, Caracol a dit au service en ligne qu’il pouvait produire du contenu pour eux ». Compte tenu de cela, Netflix a investi pour acquérir ses droits de distribution, mais ils ne veulent plus le faire.

« Pour comprendre cela, j’ai deux idées. La première, c’est que Netflix ne veut plus investir dans les droits de la fiction »Ochoa a continué. Cependant, il a également déclaré: « La deuxième chose, c’est que la telenovela passera à un autre streaming ». Si oui, les fans de Je suis Betty la laide ils pourraient avoir à nouveau la telenovela disponible sur une plate-forme populaire. En attendant, vous pouvez le regarder sur TV Azteca, App TV Azteca et Canal RCN.

