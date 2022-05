La vraie raison pour laquelle Henry Cavill joue Geralt de Riv dans The Witcher

célébrités

Henry Cavill a captivé des milliers de fans avec son rôle de Geralt de Riv dans Le sorceleur. Mais comment y est-il parvenu ? Connaître la vraie raison.

©IMDBHenry Cavill comme Geralt de Riv

Il n’est pas contesté que Henry Cavill Il a été répertorié comme l’un des meilleurs acteurs de ces derniers temps. L’artiste est devenu célèbre dans le monde entier pour son rôle de Superman, mais son plus grand succès est venu avec son rôle principal dans Le sorceleur. La série, qui est un original de Netflix, est sortie dans le monde en 2019, marquant l’histoire de la plateforme. Et, l’année dernière, lorsque la deuxième saison est arrivée, le succès a été encore plus grand.

Ceci est dû au fait Le sorceleur, après avoir perdu la position de la série la plus regardée de l’histoire de Netflix, a réussi à retrouver sa position comme l’une des fictions les plus jouées. Bien qu’il n’ait pas repris la tête du classement, il est entré dans le top 5. Il s’agit sans aucun doute de l’une des créations les plus importantes et les mieux réalisées du géant du streaming.

En tout cas, un des grands points en sa faveur Le sorceleuren plus de son niveau de production, est la grande interprétation de Henry Cavill qui donne vie à Geralt de Riv. Mais, la vérité est que le secret de la raison pour laquelle l’acteur a été sélectionné et comment il parvient à faire son travail ainsi que ce personnage a été récemment révélé.

D’après ce que Cavill lui-même a avoué, lorsqu’il est embauché pour un nouveau travail, il décide d’enquêter sur le personnage et le contexte historique dans lequel le projet se déroulera. La même chose s’est produite avec Le sorceleurqui est en train de produire la saison trois, puisqu’elle n’est pas seulement liée aux livres que la série adapte Netflixmais aussi avec les jeux vidéo qui s’y trouvent.

Ce n’est un secret pour personne qu’Henry est un grand fan de jeux vidéo, qu’il analyse, joue et comprend généralement. En fait, c’est un joueur de renommée mondiale et c’est ainsi qu’il a réussi à entrer dans l’univers de Geralt de Riv. De plus, d’après ce qu’il a dit dans une interview, il n’avait pas à se préparer pour le rôle du sorcier puisqu’il s’amusait presque tous les jours avec l’univers du jeu vidéo.

