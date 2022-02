La vraie raison pour laquelle Emily Blunt est devenue actrice

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de A Quiet Place fête ses 38 ans aujourd’hui ! Nous vous racontons ici comment le théâtre a complètement changé sa vie et résolu son combat depuis son enfance.

© GettyEmily Blunt fête ses 38 ans.

Joyeux anniversaire Emily Blunt ! Propriétaire d’un charisme unique, multi-récompensée et protagoniste d’une romance cinématographique, l’actrice britannique fête aujourd’hui ses 38 ans. Et même si elle est encore très jeune et a un avenir prometteur, la vérité est qu’elle a une longue carrière pleine de succès qui a fait d’elle l’une des interprètes les plus populaires de ces dernières années. Cependant, lorsqu’elle était adolescente, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle pourrait se consacrer à la comédie.

Le 23 février 1983, la deuxième fille de Joanna, actrice et enseignante, et d’Oliver, l’avocat le plus renommé du Royaume-Uni, est née à Wandsworth. Dans une famille de grande classe, il a été encouragé à profiter de toutes sortes d’activités. L’équitation, chanter dans une chorale et jouer des instruments faisaient partie de ses passe-temps favoris. Mais un complexe l’a accompagnée dès son plus jeune âge.

Emilie souffrait de bégaiement et, pour cette raison, il n’a jamais pensé à essayer le théâtre. « ça vient de ma famille. J’avais un oncle, un cousin et un grand-père qui bégayaient. Ça n’a rien à voir avec l’anxiété, c’est une synapse cérébrale ce qui arrive aux personnes qui sont génétiquement prédisposées à l’avoir», a-t-il déclaré à People il y a des années. Des consultations avec des orthophonistes, une formation à sa voix et une lutte constante ont traversé l’adolescence de la jeune femme.

Ainsi, une coïncidence fantastique entra dans sa vie : un de ses professeurs suggéra star dans la pièce de théâtre de l’école et essayez de jouer un personnage complètement différent d’elle. Non seulement cela a fonctionné, mais cela lui a montré sa véritable vocation. « Je n’avais jamais pensé à être actrice quand j’étais petite. On m’a recommandé de surmonter mon bégaiement et C’est quelque chose qui m’a tout de suite plu», a-t-il assuré en dialogue avec El Mundo.

l’actrice de Un endroit silencieux et Mary Poppins Il a fréquenté Hurtwood House à l’âge de 16 ans, une école qui promeut les arts de la scène et qui l’a croisée avec un excellent partenaire. « j’ai trouvé mon managerr, les choses ont commencé à sortir et tout s’est passé par une série de coïncidences. Il fut un jour, vers l’âge de 18 ans, où Il était clair pour moi que je voulais me consacrer à cela pour le reste de ma vie.Blunt a conclu.

