La vraie raison pour laquelle Dolly Parton voulait que Whitney Houston et non Elvis Presley enregistre «  Je t’aimerai toujours  »

Dolly Parton est l’un des artistes les plus appréciés de tous les temps. Et l’une de ses chansons à succès, «I Will Always Love You», a été enregistrée par un autre des artistes les plus appréciés de tous les temps: Whitney Houston. Il s’avère, cependant, qu’Elvis Presley était en train de tirer pour la chanson – mais Parton lui a refusé l’opportunité. Voici pourquoi elle a autorisé Houston à enregistrer la bande originale à la place.

Dolly Parton | Shirlaine Forrest / WireImage

« I Will Always Love You » de Dolly Parton a été sa première percée à elle seule

La première percée musicale de Parton s’est produite lorsqu’elle a rejoint Le spectacle Porter Wagoner en 1967. Wagoner l’avait invitée à faire partie de son émission hebdomadaire, ce qui l’a aidée à se consolider en tant que véritable artiste en devenir. Cependant, il a fallu convaincre Wagoner pour que Parton soit accueilli par les téléspectateurs.

Parton a fini par enregistrer plusieurs chansons avec Wagoner, dont la plupart sont devenues les 10 meilleurs tubes. Mais finalement, Parton avait plus envie d’une carrière solo. Elle et Wagoner ont cessé de travailler en duo, et elle a écrit «Je t’aimerai toujours» peu de temps après, ce qui a été partiellement inspiré par la fin de sa relation de travail avec lui. La chanson a atteint non. 1 sur le classement country, qui était une autre étape majeure pour le chanteur country, dont les autres singles à atteindre le no. 1 étaient «Jolene» et «Love Is Like a Butterfly».

Dolly Parton | Andrew Putler / Redferns

Parton a rejeté la demande d’Elvis Presley d’enregistrer la chanson

Une fois la chanson sortie, elle a immédiatement attiré l’attention de l’un des plus grands artistes du monde à l’époque: Elvis Presley. Presley voulait enregistrer la chanson, mais il y avait un conflit sur les droits de celle-ci (et l’argent impliqué), ce qui a détourné Parton de l’idée.

Presley a prévu d’enregistrer la chanson et a voulu rencontrer Parton en conséquence. Cependant, le colonel Tom Parker, le manager de Presley, a déclaré à Parton avant la session d’enregistrement que Presley avait besoin de la moitié des droits d’édition de la chanson – ce qui signifiait également un gros profit. Parton détestait qu’elle doive refuser la demande de Presley, mais elle n’était pas disposée à céder ces droits.

« Eh bien, cela jette une nouvelle lumière sur cela parce que je ne peux pas vous donner la moitié de l’édition », a déclaré Parton à propos de la demande de Presley. Elle a ajouté qu’elle avait «pleuré toute la nuit» pour avoir refusé, mais qu’elle avait fait ce qu’elle avait à faire.

Elvis Presley; Whitney Houston | Archives Hulton / Getty Images; Rob Verhorst / Redferns

Parton a permis à Houston d’enregistrer le coup à cause de Kevin Costner

Après avoir transmis le succès de Presley, Parton a eu une autre occasion pour quelqu’un d’autre d’enregistrer sa chanson: Whitney Houston. Près de 20 ans après que Parton ait enregistré la chanson pour la première fois, Houston a demandé à enregistrer la chanson pour son film de 1992 «The Bodyguard». Et il s’avère que l’acteur Kevin Costner était celui qui a réalisé l’enregistrement.

« Kevin Costner et sa secrétaire sont ceux qui ont adoré la chanson », a déclaré Parton, selon Woman’s World. (Costner a joué aux côtés de Houston dans le film.) Il devait y avoir une autre chanson à sa place, mais ils ont reconsidéré à la dernière minute. «Ils étaient juste paniqués… Alors ils m’ont interrogé sur la chanson. Je l’ai envoyé. »

Parton a dit qu’elle sera toujours « reconnaissante et admirative » de la « merveilleuse performance » de Houston de sa chanson. Aujourd’hui, la version de Houston est sans doute plus célèbre que l’interprétation de Parton, mais la plupart savent que Parton est celui qui est à l’origine de son succès. De plus, aucun droit de publication n’a été cédé dans l’accord.