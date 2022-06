La vraie raison pour laquelle Chris Evans ne serait plus Captain America dans Marvel

célébrités

Chris Evans a quitté Marvel après fin de partie des vengeurs et, après trois ans de spéculation, l’acteur a clairement expliqué pourquoi il ne reviendrait pas. Connaître la vraie raison.

©IMDBChris Evans dans Marvel

La troisième phase de merveille, même si c’est fini maintenant, c’est un favori des fans. C’est parce que, grâce à elle, des personnages comme Les Vengeurs parmi lesquels se trouve le Capitaine Amériqueinterpreté par Chris Evans. Ledit membre de l’équipe de super-héros la plus célèbre au monde a été l’un des plus aimés et respectés des téléspectateurs et, sans aucun doute, l’un des plus manqués.

Eh bien, comme vous le savez, en 2019 Chris Evans dit au revoir à merveille après la première de fin de partie des vengeurs. Dans ce film le Capitaine Amérique Il a quitté l’époque où il était devenu un héros reconnu pour revenir à son époque et finir ses jours avec sa grande amoureuse, Peggy Carter. Malgré tout, au-delà du fait que sa fin ait été l’une des plus applaudies, les téléspectateurs continuent de se battre pour que l’acteur revienne dans la franchise.

En fait, après avoir confirmé que Marvel produira Captain America 4 avec Anthony Macky en tant que protagoniste, beaucoup sont venus spéculer avec un camée de Chris Evans dans ce film. Mais, apparemment, cela n’arrivera pas puisque l’interprète a précisé que quitter le studio reprenait « un poids ». Cependant, il convient de noter que sa déclaration ne fait pas référence à un mauvais moment pendant son séjour dans la franchise, mais à la façon dont ses demandes ont changé.

« J’ai littéralement enlevé un poids de mes épaules. J’ai perdu environ 15 livres (environ sept kilos). Chaque fois que les gens me voient, ils disent : ‘Ça va ? Vous avez perdu un peu de poids. Ouais, je n’ai pas eu à aller à la gym aussi dur», révélé lors d’un entretien avec Yahoo Divertissement. Et, la vérité est que son personnage a été l’un des meilleurs physiciens de la saga Avengers.

Bien entendu, pour la paix des fans d’Evans, l’acteur n’enlève pas la possibilité de revenir dans le MCU. Cependant, comme il l’a avoué, pour ce faire, il faudrait que ce soit quelque chose « d’épique », plus que tout, étant donné que sa fin était l’une des meilleures fermées. Pourtant, pour le moment, puisque L’entreprise de Kevin Feige Ils n’ont pas ouvert la possibilité d’un retour de Chris, mais avec Marvel, tout peut arriver.

