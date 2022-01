La vraie raison pour laquelle Bad Bunny ne chante plus de chansons en anglais

MUSIQUE

Contrairement à des artistes comme Shakira ou Ricky Martin, le chanteur portoricain insiste sur l’interprétation des paroles en espagnol. On vous raconte ici pourquoi il a décidé de mettre fin aux collaborations.

© GettyBad Bunny a pris une décision concernant son avenir musical.

Au cours des dernières années, mauvais lapin Il a réalisé quelque chose qu’aucun autre musicien ne pourrait faire. Et c’est que le chanteur portoricain a réussi à gagner des dizaines de disques et, parmi eux, il s’est démarqué comme l’artiste le plus écouté au monde à la fois en 2020 et en 2021. Contrairement à ce qui s’est passé à ses débuts dans l’industrie, il n’est plus un artiste latino qui sonne en Amérique latine, mais plutôt un artiste latino avec reproductions dans le monde entier.

Les utilisateurs de Spotify positionné comme le favori de la plate-forme, ainsi que les amateurs de Youtube Ils ont donné la place au premier chanteur avec 100 millions de vidéos qui cumulent 100 millions de vues. Ils semblent tous être des succès dans la vie Benito Antonio Martínez Ocasio. N’importe qui penserait qu’un moyen de continuer à développer son travail pourrait être d’incorporer de nouvelles langues comme l’anglais. Mais il a pris une décision claire.

Bad Bunny a assuré qu’il ne chanterait plus de chansons dans cette langue et de nombreux adeptes de l’auteur de YHLQMDLG Oui le dernier tour du monde, pari la raison de sa résolution énergique. Esquivant les théories, l’artiste lui-même l’a révélé dans une interview à El País où il a fait référence à sa carrière et à ses débuts à Porto Rico. C’était comme ça où une fois de plus il a nié son intérêt à collaborer avec d’autres célébrités qui se démarquent dans cette langue.

« Nous devons casser ce dicton que les gringos sont des dieux… Pas de papa», a commencé par dire Bad Bunny, précisant que les paradigmes ont changé dans toutes les variantes de l’art et invitant de nouvelles voix à se faire entendre. Ainsi, il a ajouté : «Cela me rend très fier d’atteindre le niveau où nous parlons en espagnol et, non seulement en espagnol, mais en l’espagnol que nous parlons à Porto Rico. sans changer d’accent”.

Très différent de ce que les artistes dans le meilleur style de Shakira ou Ricky Martin ont fait, Benito est clair sur ce qui arrivera à l’avenir pour sa carrière artistique. Convaincu de ses idées et fidèle à son racines latino-américainesrestera ferme dans les paroles dans sa langue natale, invitant ses auditeurs du monde entier à en savoir plus sur sa culture et sa proposition musicale.

