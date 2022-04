La vraie raison pour laquelle Arón Piper (Ander) et Miguel Bernardeau (Guzmán) ne sont pas en Elite 5

Netflix

La cinquième saison de la série espagnole est désormais disponible sur la plateforme, mais malheureusement les fans ont constaté que ni Ander ni Guzmán n’apparaissaient. Parce que?

©NetflixLa vraie raison pour laquelle Arón Piper (Ander) et Miguel Bernardeau (Guzmán) ne sont pas en Elite 5.

Élite est l’une des séries qui a le plus attiré l’attention des millions d’abonnés du service de streaming Netflix, donc la rage est revenue vendredi dernier avec la première de sa cinquième saison. Comme prévu, il est déjà parmi les plus visionnés sur la plateforme dans le monde, mais cela ne signifie pas que certains fans ont ressenti le dégoût de ne pas pouvoir avoir deux des personnages les plus aimés à l’écran, Ander et Guzman.

« Après la terrible fête du Nouvel An, le secret de la mort d’Armando menace de briser la romance de Samuel et Ari. Rebeca est en pleine phase de découverte de soi, tandis qu’Omar tente de surmonter l’absence d’Ander. De nombreuses bombes sont sur le point d’exploser. exploser : Phillipe répondra à l’accusation d’abus sexuel, Patrick subira des attaques constantes de rage, Benjamín cherchera à se venger, Mencia sera à l’honneur pour son passé avec Armando et Samuel et Rebeca ne pourront pas supporter leur pacte de silence et cela entraînera des conséquences inimaginables »était le synopsis des nouveaux épisodes.

+ Qu’est-il arrivé à Ander et Guzmán ?

Comme les téléspectateurs l’ont vu dans le dernier épisode, les personnages se retrouvent au milieu de complications dans leurs romances : Guzman a décidé de mettre fin à sa relation avec Nadia pour entamer une nouvelle voie avec Ari, tandis que marcher Cela rend son lien avec Omar difficile après avoir ajouté Patrick. C’est pourquoi tous deux décident de parcourir le monde à la fin de l’année scolaire et ainsi dire adieu à jamais à l’intrigue.

La réalité est que la vraie raison pour laquelle Ces personnages ne sont pas revenus, c’est au gré de leurs acteurs, Arón Piper et Miguel Bernardeau, puisqu’ils ont décidé que la série était un cycle achevé et qu’ils devaient fermer cette étape pour se concentrer sur de futurs projets.. En effet, les réseaux sociaux officiels les ont licenciés mi-2021 et leurs fans leur ont laissé des messages en commentaires.

« Je te porterai toujours dans mon cœur et ce fut un grand plaisir de travailler avec toi. Enregistrer la série n’a pas été facile, ça a été une très belle expérience, difficile à certaines occasions, mais très très très constructive et nous avons beaucoup appris en le faisant et j’en suis très reconnaissant »dit Bernardeau. De son côté, Piper a déclaré au moment de son départ : « Pour moi, avoir été dans Elite, la vérité est que cela fait de moi un bout de chemin, très long, très dur, mais super enrichissant. C’est une opportunité, une fenêtre sur le monde pour ceux d’entre nous qui y agissons, comme une famille ».

