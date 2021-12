La vraie raison pour laquelle Andrew Garfield et Emma Stone se sont séparés après The Amazing Spider-Man

Les romances dans les décors d’enregistrement sont déjà quelque chose qui ne surprend pas et celle de Emma Pierre Oui Andrew Garfield était l’un d’entre eux. Les acteurs, qui ont joué Spider-Man et Gwen Stacy entre 2012 et 2014 dans L’incroyable homme-araignée ils ont réussi à faire passer leur chimie au-delà de l’écran et au-delà. C’était en 2011, l’année précédant la grande première, lorsque les deux ont décidé de rompre avec leurs partenaires respectifs et de donner une chance à leur relation.

Par conséquent, pour la première de L’incroyable homme-araignée un, Andrew Garfield Oui Emma Pierre Ils se sont déjà présentés comme un couple officiel. Rappelez-vous, c’est sur le tapis rouge des Nickelodeon Choice Awards 2012 qu’ils ont fait leur première apparition publique sur un tapis rouge. Tendresse, complicité, amusement et gentillesse étaient quelques-unes des caractéristiques qui ont marqué leur relation.

Depuis quatre ans et toujours avec un grand sourire, Andrew Garfield Oui Emma Pierre Ils ont joué dans l’une des relations les plus aimées, respectées et recherchées à Hollywood. Les interprètes ont été, tout au long de leur parade nuptiale, toujours recherchés par les paparazzi et n’ont jamais été bouleversés par cette situation. De plus, à chaque fois qu’ils sont apparus en public, ils ont démontré leur bonne disposition et leur alchimie intacte.

Cependant, tout ce qui commence se termine et la relation de Garfield et Stone prend fin. C’est en 2015 que le portail Salon de la vanité ont annoncé leur rupture définitive afin qu’ils le confirment plus tard dans une déclaration. La décision des deux n’était pas du goût des fans, mais à ce jour, les acteurs continuent d’entretenir une excellente relation montrant que leur séparation était en bons termes.

Pour ce qui s’est passé à l’époque et qui est toujours d’actualité aujourd’hui, il y avait deux points contre lesquels Andrew et Emma ont dû faire face. Tout d’abord, leurs horaires chargés ont rendu difficile de se voir plus souvent, puis certaines rumeurs indiquent qu’il voulait fonder une famille, alors qu’elle n’était toujours pas d’accord.. Bien entendu, il convient de noter que cette dernière n’est pas entièrement confirmée.

