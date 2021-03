La vraie raison du veto américain à Xiaomi, une récompense que Lei Jun a reçue

C’est ce que dit le Wall Street Journal: la vraie raison du blocus de Xiaomi par Trump était un prix que le MIIT a décerné à Lei Jun en 2019.

En début d’année, nous avons appris que les États-Unis avaient bloqué Xiaomi, bien que cette fois pas complètement comme dans le cas de Huawei, mais en incluant le géant Haidian dans ongle liste noire école secondaire qui comprend des entreprises qui ont des liens avec l’armée chinoise et que, selon l’administration américaine, pourrait « Venez représenter une menace potentielle pour les États-Unis ».

Nous savons tous cependant que il y a de nombreux intérêts, pour la plupart commerciaux et monétaires, autour de ces interdictions et vetos édictés par l’administration Donald Trump, et Il ne semble pas que Xiaomi ait été une exception du moins si l’on prête attention aux rapports du Wall Street Journal lui-même, qui ont été recueillis il y a quelques jours par des collègues de GizmoChina qui rapportent les raisons «réelles» possibles de l’inclusion de Xiaomi dans le liste noire.

Sans surprise, le géant dirigé par Lei Jun avait essayé combler le vide causé par Huawei sur les marchés internationaux, Croissance de l’intérêt médiatique et des ventes à un rythme record partout dans le monde, et inquiétant sûrement le gouvernement américain pour son assaut sur son marché local également.

Donc, un mouvement était attendu comme celui que l’administration Trump avait promulgué contre Huawei et ZTE, et Il n’a pas fallu longtemps au gouvernement de Washington pour annoncer le blocus de Xiaomi sous l’accusation d’appartenir à l’armée chinoise ou d’avoir des liens très étroits avec le gouvernement communiste et ses armées.

Et si l’inclusion de Xiaomi sur la « liste noire » du gouvernement des États-Unis était uniquement due à un prix reçu par Lei Jun du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de Chine?

Eh bien, comme on peut le lire dans le WSJ, il semble que la vraie raison de ce blocage «léger» pour Xiaomi était que Lei Jun, PDG et fondateur du fabricant basé à Haidian, a reçu un prix en 2019 du MIIT du gouvernement chinois, sous le titre de « Constructeur exceptionnel de socialisme aux caractéristiques chinoises ».

Ce prix a en fait été remercié par Lei Jun et Xiaomi, ainsi que en vedette sur le CV du PDG et détaillé dans le rapport annuel de la société.

C’était peut-être ça un prix avec ce descripteur ferait douter Donald Trump et son gouvernement des intentions de Xiaomi, car la vérité est qu’après l’inclusion du fabricant dans le liste noire, la société chinoise elle-même a répondu en publiant une note publique dans laquelle affirmait catégoriquement n’avoir aucun lien avec le gouvernement chinois, ni faire partie de l’establishment militaire chinois.

Ils ont en outre confirmé que ils s’étaient conformés à tous les protocoles juridiques internationaux pour la vente de leurs appareils à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis, et qu’il n’y avait pas de triche ou de carton dans leurs activités commerciales, donc il était impossible pour aucun gouvernement de découvrir une brèche dans ses processus internes.

De même, ils ont annoncé l’étude de mesures juridiques pour demander réparation pour ce préjudice et la suppression de son nom de cette liste noire, bien que la seule chose tangible depuis lors est que Partages Xiaomi, qui avait augmenté comme de l’écume, ont chuté de 25% depuis janvier dernier dans votre devis.

Que ce prix reçu par Lei Jun soit ou non la seule raison, la vérité est que Xiaomi a déjà présenté ses demandes à la justice, et il ne reste plus qu’à régler la bataille juridique qui sera sûrement longue et assez difficile. Reste à voir combien d’informations le département américain de la Défense est prêt à présenter aux juges!

