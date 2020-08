La vraie parenté de Mufasa et Scar se révèle dans Le Roi Lion et ce n’est pas celle que Disney avait racontée

Si vous demandez à un enfant ce que c’est votre film Disney préféré, la plupart des gens vous diront que Le roi Lion, et ce film a marqué un avant et un après dans le cœur des plus petits.

24 ans plus tard, le directeur des travaux a soulagé une nouvelle sur la relation entre Scar et Mufasa cela n’a laissé personne indifférent. Et est-ce qu’après tant d’années, qui s’y attendrait?

Scar et Mufasa n’étaient pas vraiment des frères et sœurs

Ne pas, ce n’est pas une blague ni une théorie des fans, l’ont expliqué Rob Minkoff et Don Hahn, réalisateur et producteur du film respectivement dans une interview. Les déclarations sont les suivantes:

«Il y a toujours eu ce truc à propos de, eh bien, comment pouvons-nous réunir ces deux lions? Parfois, il y a des meutes qui ont deux lions mâles, et une dynamique intéressante est générée car ils ne sont pas tous les deux identiques »Hahn a expliqué.

«L’un d’eux est toujours dans le noir. Nous essayions d’utiliser ces vérités du règne animal pour étayer l’histoire, alors nous avons réalisé que Scar et Mufasa ne pouvaient pas être du même groupe génétique. En fait, Scar lui-même le dit en une phrase: «Je viens de l’extrémité peu profonde du pool génétique».

Après ces déclarations, le les réactions des gens n’ont pas tardé à venir, en particulier dans les réseaux sociaux et vous ne pouvez plus rien tenir pour acquis sur aucun film.

On trouve tout entre les réactions, de les gens qui ne se sont pas bien assis la nouvelle.

“Disney a révélé que Mufasa et Scar ne sont pas des frères et sœurs”

Les gens qui accepte-le avec esprit sportif et des gens experts qui ont toujours su.

Il n’y a pas longtemps, on parlait de la parenté de #Cicatrice et #Mufasa: ne sont pas frères. En fait, il n’y a généralement pas deux lions mâles dans la même fierté, sauf qu’ils sont de races différentes. C’est pourquoi ils nous ont montré les différences physiques évidentes entre les deux.#Le roi Lion – Anton Ego (@Ego_Anton_) 21 mai 2018

Les créateurs ont quelque peu ruiné l’enfance de nombreuses personnes qui ils ont grandi en croyant à un mensongeBien que nous puissions aussi penser, cela n’a-t-il pas été pire en grandissant en sachant que Nala et Simba étaient frères?

Saviez-vous cette nouvelle sur la vraie relation de Mufasa et Scar? Avez-vous été surpris?

