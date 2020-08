La vraie mort est venue pour “ carbone modifié ” alors que Netflix annule sa meilleure émission de science-fiction

Netflix vient de tuer «Altered Carbon».

Crédit: Netflix

Annulation par Netflix de Carbone modifié est à la fois tragique et insensé. L’émission était facilement l’un des meilleurs drames de science-fiction à la télévision, et certainement l’un des plus gros budget, avec une valeur de production folle et une distribution extrêmement talentueuse. C’était mon émission de science-fiction préférée sur Netflix et maintenant c’est mort.

Certes, la saison 1 était bien meilleure que la saison 2. Et bien sûr, la réponse critique même à la première saison était assez lamentable – bien que la réponse critique ait été clairement erronée. Rien de tout cela n’a d’importance. Carbone modifié avait une histoire fascinante à raconter et maintenant elle ne pourra pas se terminer. Cela coûte trop cher et n’a pas recueilli suffisamment de globes oculaires. En d’autres termes, l’argent est à blâmer, comme d’habitude.

De plus, j’avais vraiment hâte de voir la saison 3 et (espérons-le) la version de Will Yun Lee de Takeshi Kovacs qui prendrait le devant de la scène.

Will Yun Lee comme Takeshi Kovacs

Crédit: Netflix

Je dois admettre que non seulement j’ai préféré Joel Kinnaman à Anthony Mackie, mais c’est en partie parce que Kinnaman était le premier et qu’il est difficile de s’adapter à un nouvel acteur jouant le personnage et parce que, avouons-le, la première saison a eu beaucoup, beaucoup meilleure histoire et scénario. J’espérais vraiment que la saison 2 serait la valeur aberrante, et que la saison 3 se précipiterait pour une course de rachat, et à tout le moins résoudrait les détails.

Avec les Kovacs «OG» de Lee, nous aurions pu vraiment explorer l’univers cyberpunk cool et fou qui Carbone modifié développé au cours des deux premières saisons. Il y avait tellement de potentiel.

Dans l’état actuel des choses, la saison 1 a raconté une histoire assez complète et peut vraiment se tenir seule, tandis que la saison 2 a en quelque sorte pataugé et s’appuyait beaucoup trop sur notre amour de Poe (Chris Connor) qui, je suis attristé de le dire, ne le sera plus. honorez-nous de son adorable charme d’IA.

Netflix a annulé de nombreuses émissions, probablement certaines encore moins méritantes que celle-ci, certainement beaucoup moins chères. Mais c’est celui qui me tient à cœur, alors je me réserve le droit de pleurer et de grincer des dents, de déchirer les vêtements, de me battre la poitrine, de pleurer et de me plaindre.

Carbone modifié est vraiment, vraiment mort après deux saisons. Ce n’est pas un Meth avec des clones de lui-même dans lesquels ramper; il n’y a pas de manches de seconde chance à porter. Netflix a mis en pièces sa pile corticale.

Quelle putain de honte.

