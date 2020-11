La Volvo P1800 Cyan vous permet de voir son intérieur, sa suspension et son moteur

Il y a environ deux mois, nous vous avons donné non seulement l’extérieur, mais les numéros des Volvo P1800 Cyan créée par Cyan Racing, la division compétition du groupe Geely a maintenant dévoilé plus d’images de ce passionné restomod.

Cette fois, nous avons appris à connaître non seulement l’intérieur de la P1800 Cyan, car nous avons pu voir son moteur et plus en détail la suspension et le système de freinage.

Bien que l’intérieur soit resté assez fidèle à celui du P1800 d’origine, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nouvelles. Pour commencer, nous avons des sièges sport, des ceintures de compétition et un arceau en titane recouvert de cuir, le même cuir que nous avons trouvé appliqué sur le tableau de bord.

Quant au volant, il s’agit du prototype Momo «éternel» et les jauges, bien qu’ayant un look classique, sont complètement neuves et ont été faites spécialement pour la Volvo P1800 Cyan.

Notre objectif était de créer un intérieur reflétant la décoration automobile des années 60 dans une version moderne. Nous avons gardé l’intérieur simple et concentré sur le conducteur de la voiture d’origine, en le mettant soigneusement à jour avec des matériaux et une technologie modernes. Ola Granlund, directrice du design chez Cyan Racing.

Un moteur de compétition et une suspension de haute qualité

Si l’un des objectifs de Cyan Racing était de réduire le poids de la Volvo P1800 Cyan (il n’y avait que 990 kg modérés) ou un autre était de faire en sorte que le comportement dynamique soit au niveau des avantages permis par les 420 ch et 455 Nm chargés par le quatre cylindres, 2,0 l et turbocompressé, basé sur la Volvo S60 TC1.

C’est précisément pour cette raison que Cyan Racing a commencé par remplacer le casque d’origine par un système à crémaillère et pignon. A cela s’ajoute une suspension à double bras avec amortisseurs superposés réglables dans deux directions avec un système hydraulique de Cyan Racing et une suspension arrière indépendante.

En ce qui concerne le système de freinage, le P1800 Cyan utilise des disques de frein en acier de 362 mm x 32 mm et des étriers à quatre pistons à l’avant et 330 mm x 25,4 mm à l’arrière.

Comme annoncé précédemment, la Volvo P1800 Cyan sera produite dans une série extrêmement limitée (on ne sait pas encore combien d’unités), avec des prix commençant à 500 000 € (un peu plus de 420 000 euros).