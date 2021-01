La volonté de retour exclusive à PS5 aura, sans surprise, des réapparitions quasi instantanées

Returnal est, malgré ses valeurs de production à gros budget, en réalité un roguelite – et cela signifie qu’il compte sur des temps de chargement ultra-rapides pour vous remettre dans l’action le plus rapidement possible. Bien sûr, le chargement rapide est l’une des fonctionnalités phares de la PlayStation 5, et il n’est donc pas surprenant que le titre exploite le SSD du système pour vous ramener dans le vif du sujet avec un délai minimal.

En tant que version propriétaire, vous pouvez également vous fier au titre en utilisant le contrôleur DualSense au maximum. Les déclencheurs adaptatifs sont utilisés pour vous permettre de «sentir» votre chemin à travers différents modes de tir, ce qui devrait vous aider à rester concentré sur l’action frénétique qui se déroule à l’écran. Tidbits, alors, mais nous sommes sûrs que nous en apprendrons plus avant le lancement le 19 mars.