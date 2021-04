La Volkswagen ID.6 montre ses lignes: sa nouvelle électrique sera proposée en deux versions et offrira jusqu’à sept places

Volkswagen continue de planifier sa transition totale vers les voitures électriques, et a déjà publié les premières images au format teaser de ce qui sera son Volkswagen ID.6, un SUV 100% électrique.

Ce modèle arrivera dans deux variantes, l’ID.6 X et l’ID.6 Crozz, et en plus d’utiliser l’architecture modulaire MEB, héritant ainsi d’une partie des vertus de l’ID.4 qui a été présenté en 2020, il se vantera de jusqu’à sept sièges.

Un ID.4 « grandi »

Les lignes qui sont soulignées dans ces images donnent déjà un aperçu de la façon dont cette voiture c’est quelque chose comme un ID.4 « grandi », et en fait des images de l’apparence finale théorique que cette voiture 100% électrique aura déjà été divulguée.

Volkswagen a déjà dévoilé l’ID.Roomz en tant que concept à Shanghai en 2019, mais ce design a été simplifié pour la production de masse: au lieu des portes coulissantes flashy, les dernières variantes utiliseront des portes conventionnelles.

L’ID.6 partagera avec la Volkswagen ID.4 l’architecture modulaire MEB et une grande partie de ses équipements intérieurs, y compris son système d’infodivertissement. Les carrés grandissent, et ces modèles offriront espace pour jusqu’à sept passagers sur trois rangées de sièges.

L’ID.6 devrait être régi par un moteur électrique de 201 chevaux monté sur l’essieu arrière dans sa configuration standard. Un deuxième moteur peut être ajouté à ce moteur pour atteindre une puissance de 302 chevaux, comme pour l’ID.4.

Ni l’autonomie ni les temps de charge de sa batterie ne sont connus, mais Volkswagen a déjà indiqué que l’ID.6 X et l’ID.6 Crozz étaient très orientés vers le marché chinois, où ils apparaîtront avant la fin de l’année. Il semble probable qu’il atteindra encore d’autres marchés.

Via | Autoblog