La Volkswagen ID.3 était l’électrique la plus vendue en Europe en octobre

Les ventes de véhicules électriques sur le marché européen ont triplé en octobre par rapport à la même période l’an dernier. Volkswagen ID.3 était le véhicule électrique le plus vendu en Europe, tandis que le groupe Volkswagen détient une part de 29% dans le segment des BEV (véhicules électriques à batterie).

Le marché automobile européen continue de traverser une période difficile, avec des ventes en baisse de 7% en octobre par rapport à la même période en 2019. Selon le cabinet de conseil Jato Dynamics, 1,13 million de véhicules ont été immatriculés au cours de la période en question.

Cependant, les ventes de véhicules électrifiés – batterie (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et hybrides (HEV) ont enregistré une augmentation de 153% en octobre à 302 587 unités, soit environ 26,8% de la face totale. seulement 10% sur la même période de 2019. Pour la deuxième fois, l’immatriculation des véhicules électrifiés était plus élevée que celle des véhicules diesel.

Le segment BEV a enregistré une augmentation de 197% en octobre à 71 800 unités. En conjonction avec les hybrides rechargeables, les véhicules qui rechargent la batterie à l’extérieur s’élevaient à 148 000 unités.

Le segment hybride traditionnel connaît également une croissance rapide, car les marques doivent rapidement réduire leurs émissions moyennes.

Ainsi, les véhicules qui rechargent la batterie en externe (BEV et PHEV) représentent déjà environ 13% du marché, tandis que les hybrides «purs», avec 154 000 unités immatriculées, détiennent une part de marché de 14%.

Volkswagen ID.3 devient leader

La voiture électrique la plus vendue en Europe en octobre était la nouvelle Volkswagen ID.3, avec 10 590 unités immatriculées sur 27 marchés européens et 10 475 unités sur les 20 principaux marchés.

La Volkswagen ID.3 était le troisième best-seller de son premier mois de septembre et était également le seul à enregistrer plus de dix mille unités immatriculées en octobre.

Le deuxième véhicule électrique le plus vendu en Europe en octobre était le Renault ZOE, avec 9778 unités, suivi par le Hyundai Kauai Electric, avec 5261 unités.

LIRE TROP

Pire qu’en 2012. Marché automobile portugais avec des creux records en avril

Le groupe Volkswagen est un leader sur le segment des véhicules électrifiés avec un taux de pénétration de 25% et 29% sur le segment BEV.

Globalement, la Volkswagen Golf reste la voiture la plus vendue en Europe, avec 27.530 unités immatriculées en octobre, suivie par la Renault Clio (22588), l’Opel Corsa (21.220), la Peugeot 208 (19130) et la Fiat Panda. (19 046).

Dans le segment HEV, Toyota occupe les deux premières places du podium avec la Yaris Hybrid (13338 unités) et la Corolla Hybrid (9 728), étant la plus basse place du podium occupé par la Fiat Panda (9 611). Dans la catégorie PHEV, le leadership appartient à la Mercedes-Benz Classe A (4209 unités), suivie par le Volvo XC40 (3728) et la Volkswagen Passat (3606).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂