La voix Optimus Prime de Chris Hemsworth ne portera pas d’accent australien

Chris Hemsworth s’aventurera dans de nouveaux territoires en prêtant sa voix au personnage emblématique du Transformateurs franchise, Optimus Prime, pour le prochain film d’animation, Transformateurs Un. Cependant, les fans de Hemsworth anticipant entendre le charme de son accent australien pourraient être déçus. Il a confirmé lors d’une interview avec Collider qu’il ne porterait pas son inflexion naturelle dans le film, car il joue le chef des Autobots.





La représentation d’Optimus Prime par Hemsworth sera distinctive. Comme l’a expliqué la star elle-même, l’Optimus Prime dans ce film sera une version plus jeune par rapport au leader chevronné auquel nous sommes habitués dans les films précédents. En conséquence, cette version jeune de Prime aura certains « indices et colorations » du personnage familier, mais sera différenciée de la représentation habituelle, y compris un départ de l’accent australien caractéristique de Hemsworth.

L’acteur a partagé :

« Non, je veux dire, nous en avons parlé ; l’Optimus Prime que vous entendez à l’écran dans les films est un homme plus âgé, mature… vous savez, il existe depuis de très nombreuses années. C’est le genre d’histoire d’origine, donc c’est la version la plus jeune de lui. Il y a donc des sortes d’indices et de couleurs qui, espérons-le, résonnent suffisamment avec l’Optimus Prime que nous connaissons, mais c’est une version jeune de lui, et différente. Mais il ne sera pas australien.

La décision d’Hemsworth de rejoindre Transformateurs Un était une affaire de famille. Malgré ses incertitudes initiales quant à l’aventure dans l’animation, l’enthousiasme de ses enfants pour le projet l’a finalement influencé. Il a fait l’éloge du travail d’animation d’Industrial Light & Magic et a exprimé son enthousiasme pour son rôle dans le film, en disant :

« Ça a l’air incroyable. J’adore le scénario. C’était celui où je n’étais pas sûr, je n’avais jamais fait d’animation auparavant, puis j’en ai parlé à mes enfants, et ils ont dit : « Oh ouais, c’est génial ! » C’était vraiment amusant d’écrire une partie du dialogue et de l’intégrer aux premiers jours de l’animation. C’est cool, c’est excitant. C’est Optimus Prime, allez !





Les origines de la guerre éternelle entre Autobots et Decepticons

Transformateurs Un est un ajout très attendu à la franchise de longue date. Il explore l’origine de la querelle épique entre Autobots et Decepticons. La franchise est connue pour la guerre éternelle entre les deux factions de robots et leurs chefs Optimus Prime et Megatron, mais la raison derrière cela n’a jamais été explorée. Transformateurs Un sera le premier épisode à se plonger dans l’histoire de la façon dont tout a commencé.

Transformateurs Un dispose d’une liste impressionnante de talents vocaux, ajoutant encore à l’anticipation. Hemsworth travaillera avec sa collègue ancienne du MCU, Scarlett Johansson. Elle sera la voix d’Elita, une autre Autobot. Keegan Michael-Key dans Bumblebee, Laurence Fishburne dans Alpha Trion, Jon Hamm dans Sentinel Prime et Brian Tyree Henry dans Megatron seront prêts à rejoindre le casting.

Transformateurs Un devrait sortir en salles le 13 septembre 2024. Le film vise à puiser dans la nostalgie des adultes et le frisson des enfants. Ce sera sûrement une expérience amusante pour un public de tous âges.