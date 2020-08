Himan Voice: voici la bande-annonce du court métrage de Pedro Almodóvar avec Tilda Swinton

Une union qui a été jugée étrange, mais qui permet à Almodóvar de briller une fois de plus

Esthétique baroque, un Tilda Swinton incommensurable, et le Pedro Almodovar plus Almodovar que l’on a vu ces dernières années: c’est le premier aperçu de The Lost Voice, une sorte de bande annonce (ou taquin) du prochain court-métrage du manchego qui se fonde librement sur l’œuvre homonyme de Jean Cocteau. Et est-ce que Tilda Swinton, protagoniste de cette production de Le désir, c’est cette actrice que le cinéaste recherche depuis de nombreuses années; cette fille d’Almodóvar qui n’a pas pu être trouvée en Espagne.

Human Voice est un Court métrage de 30 minutes qui sera présenté en première au prochain Festival du film de Venise, et est à son tour le premier projet tourné en anglais par le réalisateur espagnol. Ceux d’entre vous qui ne savent pas Jean Cocteau est l’auteur qui a permis Almodovar Les femmes mythiques au bord d’une panne nerveuse ont été créées il y a des décennies, alors le manchego utilise à nouveau son travail pour sauter sur la scène plus internationale (Bien que son cinéma soit déjà très demandé en France, en Italie et aux États-Unis, entre autres).

Ce projet devait être filmé début 2020, mais la pandémie de coronavirus a empêché Almodovar bouger avec Tilda Swinton sur le plateau de tournage: c’est pourquoi durant cet été, et en quelques semaines à peine, The Human Voice a été réalisé en un temps record. Maintenant, nous devrons connaître les détails de distribution d’un court métrage que nous avons aimé à son premier coup d’œil, et qui a été mis en musique par le classique Image de balise Alberto Iglesias.

