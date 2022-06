La voix de Barbie de Margot Robbie révélée dans une nouvelle vidéo

Bien qu’il y ait eu beaucoup de secret autour du tournage du prochain Barbie film, cela n’a pas empêché un certain nombre de vidéos et de photos de tournage d’apparaître sur Internet ces derniers jours. Dans une nouvelle vidéo, Margot RobbieLa voix de Barbie se fait entendre pour la première fois alors qu’elle patine à roulettes dans la rue avec la star de go America Ferrera. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur exactement ce que le film Barbie va impliquer, avec des commentaires de Robbie selon lesquels elle veut défier les attentes, jusqu’à présent, il semble être tout à fait conforme à ce que la plupart des gens attendaient.

Barbie est en développement depuis plusieurs années et a connu de nombreuses variantes du scénario et de l’actrice incarnant la poupée de renommée mondiale. Bien que Barbie ait été vue dans de nombreux longs métrages d’animation et émissions de télévision au fil des ans, c’est la première fois qu’elle prend vie à l’écran, et le voyage n’a pas été facile. Après le passage du film de Sony à Warner Bros., de nombreuses pierres d’achoppement semblaient être surmontées, Robbie semblant être un choix parfait dans le rôle principal, tandis que le reste de la distribution s’est constitué au cours des derniers mois et comprend Ryan Gosling dans le rôle de Ken, ainsi que Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Ncuti Gatwa et Will Ferrell.

La dernière vidéo a été partagée sur Twitter par @margotswhore, et voit Robbie et Ferrera en rollers dans la rue. Robbie porte le même costume rose à pattes d’éléphant que nous avons beaucoup vu la semaine dernière, alors qu’elle attrape la main de Ferrera et crie: « Prêt pour le plaisir? » Alors que beaucoup ont comparé la voix de Barbie de Robbie à celle qu’elle utilise pour Harley Quinn, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous et décider par vous-même du court clip.

Barbie présentera plus d’une version du personnage principal et de son mari

Images de Warner Bros.

Bien que l’intrigue du film soit complètement secrète pour le moment, il a été suggéré que le film verrait plus que Robbie et Gosling apparaître comme le couple parfaitement assorti de Barbie et Ken. Selon les rapports, les deux Shang-Chi vedette Simu Liu et Éducation sexuelleNcuti Gatwa de apparaîtra comme des Kens alternatifs, tandis que Hari Nef, Issa Rae et Emma Mackey apparaîtront tous comme des Barbies différentes. On ne sait pas comment tout cela s’intègre dans le scénario, mais avec Will Ferrell qui jouerait le rôle du PDG d’une entreprise de jouets, il semble qu’il pourrait y avoir une certaine conscience de soi à propos de l’ensemble du film.





Quelle que soit l’histoire, une chose est certaine, c’est que le Barbie Le film intrigue certainement beaucoup de gens, en particulier avec son calibre de réalisateur et de stars. La question de savoir si tout cela se traduira par de l’or au box-office dépendra uniquement de la commercialisation du film et de la réalité de savoir si les gens veulent aller au cinéma pour voir un film de Barbie. Nous saurons quand Barbie sort en salles le 21 juillet 2023.