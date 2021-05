La voiture la plus chère du monde est la nouvelle Rolls-Royce Boat Tail, qui vaut 23 millions d’euros.

Dans ce monde, il y a des choses dont l’utilisateur moyen ne peut que rêver. Il peut s’agir, par exemple, d’avoir une île privée, un yacht de 500 millions de dollars comme celui de Jeff Bezos, un avion privé ou, pourquoi pas, une voiture de 23 millions de dollars. Parce que oui, ces véhicules de luxe extrême existent. Et quel est le plus cher? Le nouveau Queue de bateau Rolls-Royce, un cabriolet qui ne coûte ni plus ni moins de 23 millions d’euros.

De ce véhicule ont été fabriqués trois unités, toutes fabriquées sur mesure et avec des spécifications uniques. Trois unités pour trois clients (on ne sait pas qui ils sont) qui seront les trois seules personnes à pouvoir se vanter d’avoir cette voiture, puisque la société a assuré qu’il n’y en aura plus. Et combien coûte cette voiture? Eh bien, voyons cela.

Qu’est-ce qu’une voiture de 23 millions d’euros

D’une part, la Rolls-Royce Boat Tail est basé sur le Phantom Drophead, qui est déjà interrompu. Il partage avec lui sa plateforme en aluminium et le moteur, un V12 6,75 de 563 ch. Par curiosité, si vous aviez acheté l’un des 50 derniers Phantom Drophead avant 2017, vous auriez également pris un morceau de l’usine de Goodwood.

La Rolls-Royce Boat Tail est une voiture décapotable dont l’arrière (en bois) simule la poupe d’un yacht. Cet arrière s’ouvre pour révéler un système de rangement pour champagne, boissons froides, verres, serviettes, vaisselle et même caviar. Sur les côtés nous avons deux tables de cocktail et tabourets, car quelque part vous devrez vous asseoir pour boire du champagne. Un luxe.

Il a quatre sièges, mesure 5,8 mètres, un design saisissant mais à la fois assez minimaliste et les matériaux les plus nobles: corps en aluminium fait main, incrustations en acier inoxydable, cuirs exclusifs et détails peints à la main. Il comprend également un Montres Bovet 1822 assorti, un stylo Montblanc et un parasol.

Comme nous l’avons déjà dit, il y a trois voitures et la première est celle que nous voyons sur les photos qui accompagnent cet article. Cette voiture a 1813 pièces fabriquées exclusivement pour lui. Le prix, rappelez-vous, est de 20 millions de livres, soit 23 millions d’euros de plus ou moins.