La voiture idéale pour quelqu’un de 90 ans? Peut-être une Corvette

Les SUV peuvent même répondre aux préférences des personnes âgées, mais tout le monde n’aime pas ce format et l’achat d’un Chevrolet Corvette C8 par un homme de 90 ans vient le prouver.

Après il y a quelque temps, nous vous avons présenté l’histoire d’Ottocar J. qui a acheté sa 80e Porsche pour fêter ses 80 ans, nous parlons aujourd’hui de Chuck Cook qui, pour fêter ses 90 ans, s’est acheté une Corvette C8 .

Le vétéran de l’US Air Force Chuck Cook ne fête son anniversaire que le 1er mars, mais cela ne l’a pas empêché d’acheter sa quatrième Corvette (la première l’a achetée en 1981), une voiture qui rejoindra sa chauffeur quotidien, un Chevrolet Equinox, un … SUV!

Comme on pouvait s’y attendre, le stand (Cecil Clark Chevrolet) où Chuck Cook a acheté la voiture n’a pas laissé passer l’occasion et en plus de partager l’histoire sur les réseaux sociaux, il a organisé une petite soirée avec l’aide du fan club du mannequin.

Félicitations à Chuck Cook, qui aura 90 ans le premier mars de cette année. M. Cook vient de prendre livraison de sa belle Corvette C8 2021. Merci et appréciez !!! Nous avons fait une petite fête pour lui! Publié par Cecil Clark Chevrolet le mardi 12 janvier 2021