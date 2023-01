La voiture de Xiaomi peut être vue: ce sera une berline avec un prix d’environ 40 000 euros

Quelqu’un prétend avoir « attrapé » le prototype de voiture électrique de Xiaomi près de son usine et de nouveaux détails sur ses caractéristiques seront divulgués.

De nouvelles rumeurs sur la voiture électrique de Xiaomi font leur apparition.

Nous n’avions pas entendu parler de la voiture électrique de Xiaomi depuis longtemps. La dernière fois que le projet a été mentionné, c’était en octobre de l’année dernière, au cours de laquelle le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a souligné que la production avançait à pas de géant. L’objectif du géant chinois demeure rivaliser avec Tesla.

Maintenant, de nouvelles informations sont apparues (encore des rumeurs, malheureusement) sur le véhicule électrique de la firme asiatique. Selon les rapports de Gizmochina, il y a quelque chose qui semble rester constant : la date de sortie est toujours prévue pour 2024 et il y a une idée qu’il s’agit d’une berline, quelque chose dont on parle depuis avril 2021. Les attentes avec le prix ont cependant changé.

Que sait-on jusqu’à présent de la voiture électrique de Xiaomi

Selon la source, des spéculations beaucoup plus fortes ont commencé depuis un voiture camouflée près de l’usine Xiaomi en Chine. Le véhicule était garé près du parc scientifique et technologique du constructeur et, pour l’instant, ceux qui l’ont vu parient qu’il s’agit d’un prototype du véhicule électrique asiatique.

Cependant, à la source quelques fonctionnalités sont divulguées de ce qui sera la première voiture Xiaomi (on insiste, pour l’instant rumeurs). On dit qu’ils auront des puces intelligentes Qualcomm et NVIDIA Orin X, que le modèle de base sera alimenté par une batterie 400V, tandis que le modèle haut de gamme sera alimenté par une batterie 800V.

ont également été jetés détails sur le moteur de ce nouveau véhicule. On dit qu’il aura une puissance électrique de 260 kW, alors qu’il est affirmé qu’il sera présenté en 2023 et entrera dans la phase de production de masse en 2024. On connaissait déjà ces détails, mais depuis ils sont apparus dans plus d’un fuite, il se peut qu’ils aient une graine de vérité. Concernant le prix, maintenant les nouvelles rumeurs disent que sera d’environ 40 000 euros et que ce ne sera pas moins que les 30 000 initialement évoqués.

Le premier véhicule électrique du constructeur automobile asiatique porterait également le nom de code « Modena ». Mais c’est aussi qu’il y a des rumeurs selon lesquelles ils préparent déjà une deuxième voiture électrique, qui porte le nom de code « Le Mans » et qui pourrait être présenté en 2025. Ce modèle aurait trois moteurs électriques et une architecture similaire à celle de « Modena ». Nous verrons ce qui se passera finalement avec ces rumeurs.

