La voiture d’Apple prend forme alors que Hyundai négocie déjà pour la fabriquer

Hyundai Motors confirme les négociations à Cupertino, et la promesse de l’Apple Car semble plus proche que jamais … On dit qu’elle arrivera en 2027!

Reborn de ses cendres qui Phénixça fait des années depuis tout ce qu’Apple touche se transforme en or. C’est pourquoi, ayant déjà récolté le succès majeur de leurs iPhones mais aussi de leur iPad et du reste des ordinateurs personnels, il semble très logique de voir le constructeur de Cupertino pointer vers d’autres secteurs où continuer à grandir.

Et une de ces industries qui se prépare à recevoir Apple est la voiture, qui entend depuis des années des rumeurs sur le travail des ingénieurs Apple autour d’une voiture, Dont nous en savons peu mais cela pourrait devenir réalité très bientôt, si l’on entend par «bientôt» les délais qui sont traités dans ce secteur.

En fait, c’est que certaines sources ont confirmé ces dernières heures à CNBC elle-même certaines détails sur Apple Car, comme il devrait jouer dans l’assaut de la prochaine génération de voitures, avec une mobilité électrifiée et intelligente un horizon qui pourrait être fixé pour la prochaine année 2027. Cela semble long, oui, mais si l’on considère que la durée moyenne de renouvellement des véhicules est de 6 ans, on parle d’une seule génération …

Hyundai veut y arriver et confirme également ses négociations avec Apple

Il semble que le romance entre Apple et la Corée du Sud non seulement cela leur fournit la concurrence nécessaire offerte par Samsung et LG dans l’électronique grand public, mais aussi maintenant un géant automobile sud-coréen comme Hyundai rejoint la course d’être présent dans le développement de l’Apple Car.

Il n’est pas si facile de développer une voiture à partir de rien, encore moins de la produire, de la distribuer et de la commercialiser à l’échelle mondiale, donc Apple semble avoir entamé le processus de sélection d’un partenaire expérimenté sur le marché automobile, nous comprenons qu’avec l’idée de profiter des synergies pour utiliser sa capacité de production et de logistique quand il s’agira de produire et de commercialiser ce qui sera probablement la voiture de la décennie.

Et c’est que oui, certainement, L’Apple Car sera la voiture la plus attendue et la plus désirée des années à venir sans même être une réalité palpable, mais un simple chevauchement de rumeurs que Hyundai lui-même confirme désormais:

Nous supposons qu’Apple traite avec une variété de constructeurs automobiles dans le monde, y compris Hyundai Motors. Comme la discussion en est encore à ses débuts, nous n’avons rien décidé.

De ces mots, on ne peut pas seulement extraire que Hyundai serait intéressé à donner à Apple un câble avec sa première voiture, et que pour cela les pourparlers entre les deux sociétés ont déjà commencé, toujours sans progrès significatif.

Médias sud-coréens indiquer la fabrication d’une voiture électrique et son bloc-batterie correspondant, en plus de la commercialisation dans un réseau de concessionnaires déjà préétablis et fonctionnels, et c’est très loin qu’une Apple Car préside les emblématiques magasins Apple à travers le monde.

Il n’y a pas de sécurité et nous ne faisons que spéculer, mais la vérité est que exclurait la possibilité qu’Apple ne développe que la technologie nécessaire pour une voiture autonome et électrifiée, quelque chose qui a posteriori pourrait évidemment commercialiser séparément.

Quoi qu’il en soit, il semble que Apple était sérieux au sujet de son projet de voiture du futur, plus sérieusement du moins qu’un Google qui était – et est toujours – développer sa technologie de voiture autonome sans prétendre vendre une voiture de marque Google à court ou moyen terme. L’Apple Car pourrait être une réalité en 2027, selon les informations, donc en une génération, nous pourrions avoir une voiture électrique autonome, connectée, destinée à devenir l’iPhone des voitures.

