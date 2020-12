La voiture d’Apple arrivera au plus tôt en 2025, 2028 étant une date réaliste, selon Ming-Chi Kuo.

L’idée de la voiture Apple fait la une des médias depuis 2015, et bien que jusqu’à il y a quelques jours, elle semblait stationnée en permanence, du moins en ce qui concerne une voiture en tant que telle, elle a récemment été rapportée plusieurs sources. de .. De l’agence de presse, ils ont souligné un démarrage de la production en 2024, une fois votre conception finalisée.

Maintenant, Ming-Chi Kuo, un analyste réputé et fiable en ce qui concerne la chaîne de production de la société Cupertino, a pris position à ce sujet, déclarant que « le marché est trop optimiste sur l’Apple Car« et donner 2025 comme première date de lancement.

Kuo ne serait pas surpris si la voiture d’Apple n’arrive qu’en 2028 ou plus tard.

Les sources autour du projet Apple Car ont toujours été très réputées, comme le Wall Street Journal ou . lui-même, bien que ses données n’aient jamais été trop profondes. Avec les dates, c’est compliqué, et c’est que le « Projet Titan », comme on l’appelait la première étape du développement de la voiture Apple, devait porter ses fruits pour cette année 2020, année où l’on pouvait déjà compter sur un produit commercial.

Cependant, cela a été écarté ou mis en quarantaine longue, malgré le fait que le WSJ ait parlé d’une équipe de 1000 experts du secteur, puisque Apple lui-même a confirmé qu’ils travaillaient sur la voiture autonome.

Maintenant, après avoir prédit que la voiture Apple pourrait être commercialisée en 2023-2025, Kuo estime que si tout se passe bien, la date serait entre 2025 et 2027. Cependant, l’analyste « ne serait pas surpris » si l’Apple Car n’arrivait qu’en 2028 ou plus tard. Il le pense car le cahier des charges est encore en développement et ne sera pas clôturé avant trois ans au plus tard.

. et Morgan Stanley ont récemment parlé de la voiture Apple comme quelque chose qui pourrait être disruptif pour sa technologie de batterie, mais Kuo appelle au calme, en utilisant le HomePod comme exemple, car tout ce qu’Apple lance ne doit pas être réussi ou leader dans son segment.

Via | 9to5Mac