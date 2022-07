La voiture autonome Xiaomi est prise dans les rues de Chine

in

Partager

C’est la voiture avec laquelle Xiaomi a l’intention de tenir tête à Tesla elle-même. Un internaute a réussi à le photographier.

Xiaomi présenté au monde leur projet de lancer une voiture électrique au début de l’année dernière. Déjà en octobre, nous avons pu assister à un événement au cours duquel ils ont fixé une date pour son arrivée sur le marché, l’année 2024. Vos projets ? Concurrencer Tesla dans 10 ans.

Un utilisateur de Weibo a réussi à « attraper » la voiture électrique de Xiaomi et a publié une photo. On se retrouve devant un véhicule qui ne passe pas inaperçu, avec une couleur bleue saisissante, des lignes sportives et un énorme capteur sur le dessus.

C’est la voiture avec laquelle Xiaomi tiendra tête à Tesla

Le côté de la voiture le rend assez clair, « Test pilote Xiaomi ». Avec un design sportif mais avec des lignes relativement discrètes, très similaire à l’un des modèles S de Teslale véhicule Xiaomi se promenait dans une rue de Chine attirant les regards des curieux.

En haut, un énorme capteur LiDAR qui serait chargé de guider la voiture afin qu’elle puisse se déplacer de manière autonome. Ce serait quelque chose de similaire à ce que nous avons aujourd’hui avec Tesla Autopilot. Serait-ce une voiture fabriquée par une autre marque et que Xiaomi ne teste que des capteurs ? Oui, mais on se plaît à penser qu’on a affaire à un véhicule entièrement développé par la firme chinoise.

Il semble donc que tout fonctionne. Selon l’entreprise, elle pourra produire en série ce véhicule à partir de 2024.. Si tout se passe bien, nous n’aurons qu’à attendre quelques années pour voir les premières voitures autonomes de Xiaomi sur nos routes.

C’est peut-être trop ambitieux de vouloir tenir tête à Tesla dans le monde des voitures électriques, mais on sait bien que dans 10 ans tout peut arriver. En tout cas, voir que la voiture autonome de Xiaomi est déjà testée dans de vraies rues, même s’il ne s’agit que d’un prototype, est une bonne nouvelle.

Rubriques connexes: Xiaomi

Partager

Nous sommes sur Google Actualités !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂