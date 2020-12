La voiture autonome d’Apple arrivera en 2024

Après des années où le projet semblait avoir fini dans l’oubli, ou du moins redimensionné, on parle de Voiture Apple – d’un véhicule à quatre roues et conduite autonome fabriqué par la maison Cupertino. La nouvelle vient de ., qui cite des sources non divulguées pour approfondir sa thèse mais dont l’agence s’assure qu’elles sont bien informées; le véhicule doit être prêt dans les 4 ans et voir la lumière en 2024.

Depuis des années, en fait, on parle d’une voiture fabriquée par Apple, équipée de batterie électrique et technologie de conduite autonome. La dernière fois que les rumeurs se sont intensifiées, c’était en 2015, lorsque le groupe semblait déterminé à marcher rapidement et avec détermination vers le but; dans les mois suivants, cependant, les efforts ont été réduits et le but du projet est passé de la construction d’une vraie voiture à la création et au développement de technologies de conduite autonome pour être ensuite revendues aux producteurs réels.

Cependant, selon ., ces derniers mois, il semble que suffisamment de progrès aient été accomplis pour avoir convaincu les échelons supérieurs de l’entreprise de revenir vision originale du projet: la création d’un véhicule de tourisme à partir de vendre directement aux consommateurs. Cependant, l’agence n’a pas pu obtenir de détails techniques à cet égard: la réalisation s’inscrit dans le même projet Titan dont on parle depuis plus de 5 ans, alors que l’un des atouts du groupe par rapport à la concurrence devrait être un batterie conçu de telle manière par réduire le coût de ces composants et garantissent uneune plus grande autonomie pour les véhicules. Enfin, comme pour tous ses appareils, Apple se chargerait de la conception en s’appuyant sur des partenaires externes pour la construction.

Selon les plans interceptés par ., les premiers véhicules devraient entrer en production en 2024, mais pourraient être retardés jusqu’en 2025 en cas d’événements imprévus liés à la pandémie de coronavirus ou à d’autres revers. Bien sûr, cependant, il n’y a toujours rien: Apple se préparerait toujours à l’éventualité de redimensionner le projet à nouveau pour le transformer à nouveau en un système de conduite autonome à vendre aux fabricants traditionnels.