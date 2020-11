La voiture arrive, elle ne se remplit tout simplement pas

Honda lance une nouvelle version de sa berline Legend classique avec la promesse de permettre aux conducteurs de se reposer, en particulier pendant les embouteillages. En effet, au Japon, la société est après l’approbation de son système de direction autonome de niveau 3, ce qui le placerait comme l’un des véhicules les plus avancés dans ce type de technologie.

Le gouvernement japonais est optimiste et a proclamé la mesure comme une «innovation mondiale». Si cela est confirmé, on s’attend à ce que Honda devienne le premier constructeur automobile à produire et vendre en masse des véhicules autonomes.

D’autres systèmes d’assistance à la conduite, tels que le pilote automatique de Tesla et celui de General Motors, sont des systèmes de niveau 2. Cela signifie que les deux peuvent contrôler la vitesse et la direction du véhicule, mais obligent toujours le conducteur à faire attention à tout moment et soyez prêt à intervenir.

Les systèmes de niveau 3, quant à eux, peuvent exiger l’attention du conducteur uniquement dans des situations spécifiques.

combien y a t-il de niveaux?

Il est bon de comprendre tous les niveaux d’automatisation. L’industrie automobile a adopté six niveaux de direction automatisée, qui déterminent le niveau d’assistance qu’un véhicule peut fournir.

Actuellement, aucune voiture de série n’est disponible au niveau 3, bien que certains constructeurs automobiles aient testé des véhicules dotés de la technologie de niveau 4, considérée comme plus sophistiquée. Ce niveau signifie qu’un véhicule serait capable de conduire seul, bien qu’il puisse être limité à une certaine zone ou région.

L’automatisation de niveau 5, dans laquelle le contrôle du véhicule autonome peut être garanti dans pratiquement toutes les situations et le besoin d’un volant est supprimé, est considérée comme l’objectif ultime des voitures autonomes.

Aux États-Unis, «il n’y a pas de véhicules disponibles à la vente qui soient« autonomes »», selon le ministère américain des Transports. «Tous les véhicules actuellement en vente aux États-Unis nécessitent toute l’attention du conducteur à tout moment pour un fonctionnement en toute sécurité», indique l’agence sur son site Internet.

Aide trafic

Le système de Honda, appelé «conducteur d’embouteillage», ne prendrait le relais que dans certains scénarios, «comme lorsque le véhicule est encombré [vias expressas]», A souligné la société dans une note.

Mais le Japon espère que ce n’est que le début, d’autant plus que le pays cherche un avantage dans la course mondiale de voitures autonomes.

« Les voitures autonomes devraient jouer un rôle important dans la résolution d’un certain nombre de défis sociaux auxquels le Japon est confronté, tels que la réduction des accidents de la route, la sécurité des transports pour les personnes âgées et l’amélioration de la productivité dans le secteur des transports », a déclaré le ministère. Japonais.

Le Japon espère être le leader mondial de la conduite autonome et continuera à promouvoir l’utilisation de la technologie, a-t-il ajouté.