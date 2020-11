La voile est toujours nécessaire, comme notre renaissance

Nous entrons dans une semaine de grande évolution. Nos idées sont plus matures et nous nous imposons davantage à notre cercle social.

Le moment est pour la réflexion; après tout, où sommes-nous arrivés et quel est le meilleur chemin à emprunter en ce moment?

Le mot d’ordre est de renaître, découvrez les cartes de Tarot pour la période du 16 au 22 novembre:

Conjecture 47 – Les personnes qui vous intimidaient et vous mettaient en danger dans l’ensemble de vos relations disparaissent de votre vie. Vous voyez maintenant ce que la vie a de mieux à offrir.

L’Offrande 74 – Vos objectifs sont définis et vous commencez à sentir que vous avez un plus grand but dans votre vie. Vous créez votre propre cercle pour réaliser ce que vous voulez.

Régénération 45 – Vous rapportez des expériences du passé qui étaient en sommeil et vous essayez de comprendre les situations qui se sont produites dans votre vie pour apprendre et vous renforcer.

Le jugement 20 – Mettez la main sur votre conscience et voyez si ce que vous faites est vraiment juste. Soyez honnête avec vous-même et montrez ce qu’il y a de mieux aux gens autour de vous.

Apprentissage 65 – Vous avez trouvé le sens que vous recherchiez dans votre vie et maintenant vous êtes en paix avec votre esprit et votre cœur. De nouvelles idées émergent et vous êtes ouvert à de nouvelles expériences.

