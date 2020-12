La Voie lactée et au-delà: les scientifiques publient de nouvelles données sur près de 2 milliards d’étoiles

À ce jour (3 décembre), les scientifiques ont 1,8 milliard d’étoiles locales à portée de main.

Cette prime est due à l’Agence spatiale européenne Mission Gaia , qui a passé 6,5 ans à suivre les étoiles dans notre voie Lactée galaxie et au-delà. En utilisant les observations de l’engin spatial, les scientifiques peuvent créer une carte 3D précise des étoiles et trouver des modèles se déroulant à travers la galaxie.

« Essentiellement, toute l’astronomie en profite d’une manière ou d’une autre car ce sont des données très fondamentales », a déclaré Anthony Brown, astronome à l’Université de Leiden aux Pays-Bas et président de l’équipe de direction du Gaia Data Processing and Analysis Consortium, à 45secondes.fr. « C’est une mission d’enquête très, très large. »

En relation: Cette carte couleur 3D de 1,7 milliard d’étoiles dans la Voie lactée est la meilleure jamais réalisée

Cette image montre les trajectoires de 40 000 étoiles situées à moins de 326 années-lumière de notre galaxie de la Voie lactée au cours des 400 000 prochaines années, d’après des mesures et des projections du vaisseau spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne. (Crédit d’image: ESA / Gaia / DPAC; CC BY-SA 3.0 IGO. Remerciements: A. Brown, S. Jordan, T. Roegiers, X. Luri, E. Masana, T. Prusti et A. Moitinho.)

L’étude de 1,8 milliard d’étoiles est certes impressionnante, mais le cœur de la science de la mission est l’analyse statistique facilitée par de si grandes quantités de données. « Je pense que le nombre précis n’a pas tellement d’importance », a déclaré Brown. « Nous n’observons encore probablement qu’environ 1% de toutes les étoiles de la Voie lactée, même avec ce nombre énorme. »

Bien qu’aujourd’hui soit la première chance pour les scientifiques d’accéder aux données publiquement, les membres de l’équipe de Gaia les ont déjà explorées pour effectuer des analyses initiales. L’un des résultats de ce travail est que les scientifiques ont mesuré comment système solaire accélère sur son orbite de la Voie lactée, un phénomène minuscule.

Pour ce faire, Gaia a étudié plus d’un million de quasars – des objets brillants au cœur des galaxies – situés si loin qu’ils ne devraient pas sembler bouger. Mais ils le font, et dans un modèle qui pointe vers le centre du centre de la Voie lactée et reflète tous les différents petits remorqueurs que le système solaire subit des objets voisins.

Le résultat est une valeur qui représente une fraction de fraction de mètre, mesurée avec une précision encore plus petite, un nombre minuscule qui ne pourrait pas être calculé de manière significative avant la nouvelle publication des données.

« C’est incroyable qu’on puisse faire ça », a déclaré Brown à propos de la mesure.

Et ce n’est que le début. Les données d’aujourd’hui sont Le troisième trésor du vaisseau spatial Gaia et comprend près de trois ans d’observations, moins de la moitié de ce qui a été recueilli jusqu’à présent. (La déconnexion provient de la masse de données collectées par Gaia et du travail de traitement que 400 membres de l’équipe répartis à travers l’Europe doivent faire pour en faire des résultats publics.) Et au moins deux autres publications de données sont prévues, potentiellement plus si la mission de Gaia est étendu pour durer une décennie complète.

Parmi de nombreuses autres recherches, la publication de données précédente a permis aux scientifiques de suivre l’histoire de la formation de la Voie lactée, a déclaré Brown. Ces mesures ont identifié la Voie lactée fusion importante la plus récente , il y a environ 10 milliards d’années. Plus récemment, alors que la Voie lactée a lentement déchiré une galaxie naine voisine, les interactions semblent coïncider avec des éclats de formation d’étoiles dans la Voie lactée, un autre type de forme galactique.

Brown a souligné une découverte différente des données précédentes pour montrer le type de science que Gaia peut faciliter, sur la base d’observations de nains blancs , les noyaux superdenses d’étoiles comme notre soleil qui ont perdu leurs couches extérieures et sont à court de carburant.

Les nouvelles données de Gaia montrent les galaxies compagnons de la Voie lactée, les nuages ​​de Magellan. (Crédit d’image: ESA / Gaia / DPAC)

Dans les mesures de Gaia de la luminosité et de la température de ces étoiles, les scientifiques ont pu identifier les niveaux de luminosité auxquels les étoiles généralement atténuées semblent planer un peu avant de continuer à s’estomper. Et cela, a déclaré Brown, est la preuve que, au plus profond de ces étoiles, le carbone et l’oxygène se cristallisent, ce que les scientifiques attendaient depuis longtemps mais qu’ils ne pouvaient pas observer.

« J’aime beaucoup ce résultat parce que nous commençons par dire, » OK, voyons à quelle distance ces choses sont « , et vous finissez par regarder à l’intérieur et prouver qu’elles se cristallisent », a déclaré Brown. « Cela a été prédit il y a 50 ans, mais c’est la première fois que nous pouvons le prouver avec des observations que cela se produit. »

Et aujourd’hui, les scientifiques disposent de données encore plus puissantes avec lesquelles jouer.

le nouvelles données est disponible via l’Agence spatiale européenne.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.