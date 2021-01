La Voie lactée est probablement pleine de civilisations mortes

La plupart des civilisations extraterrestres qui ont parsemé notre galaxie se sont probablement déjà tuées.

C’est la conclusion d’une nouvelle étude, publiée le 14 décembre au arXiv base de données, qui a utilisé l’astronomie moderne et la modélisation statistique pour cartographier l’émergence et la mort de la vie intelligente dans le temps et l’espace à travers la Voie lactée. Leurs résultats correspondent à une mise à jour plus précise pour 2020 d’une célèbre équation que le fondateur de Search for Extraterrestrial Intelligence, Frank Drake, a écrite en 1961. L’équation de Drake, popularisée par le physicien Carl Sagan dans sa minisérie « Cosmos », reposait sur un certain nombre de variables mystérieuses – comme la prévalence des planètes dans l’univers, alors une question ouverte.

Ce nouvel article, rédigé par trois physiciens de Caltech et un lycéen, est beaucoup plus pratique. Il indique où et quand la vie est la plus susceptible de se produire dans la Voie lactée, et identifie le facteur le plus important affectant sa prévalence: la tendance des créatures intelligentes à s’auto-annihiler.

« Depuis l’époque de Carl Sagan, il y a eu beaucoup de recherches », a déclaré Jonathan H. Jiang, co-auteur de l’étude, astrophysicien au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Caltech. «Surtout depuis le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Kepler, nous avons beaucoup de connaissances sur les densités [of gas and stars] dans la galaxie de la Voie lactée et les taux de formation d’étoiles et la formation d’exoplanètes … et le taux d’occurrence des explosions de supernovae. Nous connaissons en fait certains des chiffres [that were mysteries at the time of the famous ‘Cosmos’ episode]. «

Les auteurs ont examiné une gamme de facteurs supposés influencer le développement de la vie intelligente, tels que la prévalence d’étoiles semblables au soleil abritant Terre -comme des planètes; la fréquence des supernovas mortelles et explosives; la probabilité et le temps nécessaires pour que la vie intelligente évolue si les conditions sont réunies; et la tendance possible des civilisations avancées à se détruire.

Modélisant l’évolution de la Voie lactée au fil du temps avec ces facteurs à l’esprit, ils ont constaté que la probabilité d’émergence de la vie basée sur des facteurs connus culminait à environ 13000 années-lumière du centre galactique et 8 milliards d’années après la formation de la galaxie. La Terre, en comparaison, est à environ 25000 années-lumière du centre galactique et la civilisation humaine est apparue à la surface de la planète environ 13,5 milliards d’années après la formation de la Voie lactée (bien que la vie simple soit apparue peu de temps après la formation de la planète.)

En d’autres termes, nous sommes probablement une civilisation frontière en termes de géographie galactique et de retardataires relatifs à la scène des habitants conscients de la Voie lactée. Mais, en supposant que la vie survient assez souvent et finisse par devenir intelligente, il existe probablement d’autres civilisations – principalement regroupées autour de cette bande de 13000 années-lumière, principalement en raison de la prévalence d’étoiles semblables au soleil.

Une figure de l’article trace l’âge de la Voie lactée en milliards d’années (axe y) par rapport à la distance du centre galactique (axe x), trouvant un point chaud pour la civilisation 8 milliards d’années après la formation de la galaxie et 13000 années-lumière de la galaxie. centre. (Crédit d’image: Cai et al.)

La plupart de ces autres civilisations qui existent encore dans la galaxie aujourd’hui sont probablement jeunes, en raison de la probabilité que la vie intelligente soit assez susceptible de s’éradiquer sur de longues périodes. Même si la galaxie a atteint son apogée civilisationnelle il y a plus de 5 milliards d’années, la plupart des civilisations qui existaient à l’époque se sont probablement auto-anéanties, ont découvert les chercheurs.

Ce dernier bit est la variable la plus incertaine de l’article; à quelle fréquence les civilisations se suicident-elles? Mais c’est aussi le plus important pour déterminer l’étendue de la civilisation, ont découvert les chercheurs. Même une chance extrêmement faible pour une civilisation donnée de s’anéantir au cours d’un siècle donné – par exemple, via l’holocauste nucléaire ou la fugue changement climatique – signifierait que l’écrasante majorité des civilisations de pointe de la Voie lactée sont déjà parties.

L’article a été soumis à une revue pour publication et est en attente d’examen par les pairs.

