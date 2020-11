La vitesse des tests de vaccin COVID n’a pas compromis la sécurité, dit Fauci

Moderna et Pfizer ont récemment annoncé que leurs vaccins contre les coronavirus étaient efficaces à environ 95% dans la prévention du COVID-19. Il y a à peine un an, pas une seule personne ne savait que le nouveau coronavirus existait.

Cette vitesse incroyable de développement de vaccins est sans précédent. Mais cela n’a pas compromis la sécurité du vaccin ou l’intégrité scientifique du processus, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors d’un briefing de la Maison Blanche jeudi (19 novembre).

«C’était plutôt le reflet des progrès scientifiques extraordinaires dans ces types de vaccins qui nous ont permis de faire des choses pendant des mois qui ont pris des années auparavant», a-t-il déclaré. « Je veux vraiment régler cette inquiétude que les gens ont à ce sujet. »

Un groupe indépendant de personnes « qui n’ont aucune allégeance à personne, ni à l’administration, ni à moi, ni aux entreprises » ont été les premiers à examiner les données des essais cliniques de dernière étape des entreprises, a déclaré Fauci. Ce sont eux qui «jugent que c’est sain».

Les entreprises vont bientôt déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), qui est une autorisation accordée par la Food and Drug Administration (FDA) à des produits non approuvés à utiliser dans des situations d’urgence. La FDA examinera ensuite les données « très attentivement », avec l’aide du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes avant de prendre la décision d’accorder l’EUA et éventuellement une licence, a déclaré Fauci.

« Nous devons donc mettre fin à tout concept selon lequel cela a été précipité de manière inappropriée », a déclaré Fauci. « C’est vraiment solide. »

Des enquêtes précédentes ont suggéré que près de la moitié des personnes aux États-Unis ne font pas confiance aux vaccins COVID-19, ce qui était en partie dû à la communication politisée autour d’eux, avait précédemment rapporté 45Secondes.fr. Mais un nouveau sondage Gallup publié mardi 17 novembre a suggéré que davantage d’Américains, environ 58%, disent qu’ils sont maintenant prêts à se faire vacciner contre le COVID-19.

L ‘ »efficacité impressionnante » de ces vaccins « devrait inciter les individus à réaliser que c’est quelque chose auquel vous voulez participer », a déclaré Fauci. Une analyse finale du vaccin de Pfizer a suggéré qu’il était efficace à 95% dans la prévention du COVID-19 et une analyse initiale de Moderna suggérait qu’il était efficace à 94,5% pour prévenir le COVID-19 (ils n’ont pas encore publié les informations d’une analyse finale.)

La FDA exige qu’un vaccin soit efficace à au moins 50%, selon les dernières directives. En comparaison, deux doses du vaccin contre la rougeole sont efficaces à environ 97% et les vaccins contre la grippe varient d’environ 40% à 60% d’efficacité, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

« L’aide est en route », a déclaré Fauci. Mais « nous devons en fait doubler les mesures de santé publique dans l’attente de cette aide ». Cela signifie que les gens devraient intensifier les mesures de santé publique telles que le port de masques, le maintien de la distance sociale, éviter les lieux de rassemblement et choisir de rencontrer des gens à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. (Les gens devront continuer à faire cela jusqu’à ce qu’une immunité suffisante soit construite dans la communauté, même après avoir reçu deux doses d’un vaccin).

Les premières doses de vaccins pourraient être livrées fin décembre à des personnes hautement prioritaires aux États-Unis, a déclaré Fauci. Auparavant, il a dit qu’il s’attendait à ce qu’il y ait suffisamment de doses d’ici avril pour que les gens du grand public américain, qui ne sont pas nécessairement à haut risque, puissent les obtenir, a rapporté 45Secondes.fr.

Il existe également une poignée d’autres vaccins candidats qui sont en phase d’essais cliniques avancés et qui n’ont pas encore publié de résultats.

