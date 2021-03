La vitesse arrive en 4K Ultra HD en mai

Le thriller d’action de Keanu Reeves et Sandra Bullock, La vitesse, obtient enfin un transfert 4K et arrive juste à temps pour lancer votre été.

Sur 4 mai 2021 il est temps d’attraper le bus et de mettre la pédale sur le métal. La vitesse lance pour la première fois sur 4K UHD et propose même une édition SteelBook chic que vous pouvez accrocher chez Best Buy.

Tenez bon pour une vague de sensations fortes, de cascades à couper le souffle et de romance inattendue dans un film que vous voudrez voir encore et encore. Keanu Reeves joue le rôle d’un spécialiste de l’équipe LAPD SWAT qui est envoyé pour diffuser une bombe qu’un extorsionniste motivé par la vengeance (Dennis Hopper) a plantée dans un bus de la ville. Mais jusqu’à ce qu’il le fasse, l’un des passagers (Sandra Bullock) doit maintenir le bus à plus de 50 miles par heure dans les rues de Los Angeles – sinon la bombe explosera. Une poursuite de suspense à indice d’octane élevé, d’action sans escale et de rebondissements surprise, «Speed» est une balade qui ne manquera pas de vous garder sur le bord de votre siège! Fonctionnalités bonus «Vitesse» Commentaire audio par Jan de Bont

Commentaire audio par Graham Yost et Mark Gordon

Séquences d’action

Saut de bus

Crash de Metrorail

Vitesse intérieure

Sur place

Cascades

Effets visuels

Premier coup d’œil à HBO: la création de la vitesse

Scènes étendues

Jack tire Payne dans le cou

Payne Lives / Fête des flics

Le travail d’Annie

Après la mort d’Helen

Le crime de Ray

Explosion du jet de cargaison: la version de la compagnie aérienne

Speed ​​Music Video de Billy Idol

