La vitamine D sera déployée auprès des populations vulnérables du Royaume-Uni en tant que protection contre le COVID-19: rapport

Le gouvernement britannique devrait commander des essais cliniques pour examiner plus en détail le lien entre le COVID-19 et la carence en vitamine D.

de faibles niveaux de vitamine D peuvent nuire au système immunitaire. La vitamine D aide à réduire l’inflammation et peut stimuler la libération de protéines antimicrobiennes qui tuent les virus et les bactéries.

Le gouvernement britannique serait en train de finaliser un plan de déploiement de la vitamine D à distribuer parmi les groupes les plus vulnérables, car la science émergente suggère son rôle en tant que supplément pour réduire le risque de décès dû au COVID-19 , selon un rapport des médias britanniques.

On pense que les ministres élaborent des plans d’approvisionnement de quatre mois de la vitamine à livrer directement aux personnes âgées résidant dans des maisons de soins en Angleterre et à celles considérées comme cliniquement extrêmement vulnérables au virus mortel. Cette décision fait suite à une initiative similaire du gouvernement écossais, Le télégraphe du dimanche signalé.

« Nous examinons en effet les effets bénéfiques possibles de la vitamine D … nous mettrons au courant la Chambre sous peu », avait récemment déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson à la Chambre des communes en réponse à une question sur le supplément.

Le gouvernement devrait commander des essais cliniques pour examiner plus en détail le lien entre COVID-19 et une carence en vitamine D.

«J’ai demandé aux scientifiques de se pencher une fois de plus sur l’impact de la vitamine D sur la résistance et l’immunité. Des preuves mises à jour ont été mises au jour ces dernières semaines, et je veux m’assurer qu’elles sont pleinement prises en compte. », A déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, aux députés le mois dernier.

Un certain nombre d’études ont indiqué que de faibles niveaux de vitamine D sont associés à un risque plus élevé de décès par coronavirus . La vitamine aide le corps à maintenir des niveaux normaux de calcium et de phosphate, gardant les os, les dents et les muscles en bonne santé. Il est produit naturellement par le corps lorsqu’il entre en contact avec le soleil.

À partir du mois prochain, des suppléments de vitamine D seront livrés à plus de deux millions de personnes cliniquement extrêmement vulnérables ainsi qu’à tous les résidents des maisons de soins, à travers l’Angleterre.

Les fournitures sont destinées à durer tout au long des mois d’hiver, lorsque le Service national de la santé (NHS) recommande déjà aux gens d’envisager de prendre la vitamine.

«Nous allons nous assurer que ceux qui ont le plus besoin de vitamine D puissent accéder à un approvisionnement gratuit pendant les mois d’hiver. Certaines études suggèrent que la supplémentation en vitamine D pourrait avoir un impact positif pour les personnes atteintes de COVID-19 », a déclaré le journal citant une source gouvernementale de haut niveau.

À la suite du premier verrouillage au Royaume-Uni, la nutritionniste en chef de Public Health England, le Dr Alison Tedstone, a recommandé à tout le monde de prendre le «supplément soleil» en raison du temps passé à la porte.

