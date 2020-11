La visite guidée de Windows XP nous rappelle l’époque où les machines vous apprenaient à en tirer parti dès le premier instant

Windows XP est l’un des systèmes d’exploitation les plus appréciés de Microsoft, et parmi ses nombreuses vertus, il visait quelque chose de fondamental: apprendre aux utilisateurs à faire leurs premiers pas avec l’ordinateur.

Je l’ai fait à travers le « Visite guidée de Windows XP« , un outil qui a accueilli l’utilisateur et qui, en plus de faire de la publicité pour Microsoft, comprenait de petites animations d’aide avec un didacticiel montrant comment gérer le système d’exploitation. Les fabricants et les développeurs ne s’occupent plus de cela, peut-être parce qu’il y a un alternative qui fait généralement le travail pour eux: YouTube.

Sous Windows XP (si vous le vouliez), la première chose était d’apprendre à l’utiliser

Cette visite guidée de Windows XP était probablement pour beaucoup de vingt ans aujourd’hui l’un des premiers souvenirs ils ont de leur relation avec les ordinateurs.

Ils s’en sont souvenus récemment sur Reddit, où ils ont déploré que cet outil aurait été utile dans les systèmes d’exploitation ultérieurs tels que Windows 8, et sûrement dans d’autres plates-formes d’autres utilisateurs: l’habitude d’apprendre aux utilisateurs que il semble qu’ils doivent venir avec les choses apprises de la maison.

Une partie de la faute est la nôtre, bien sûr: de nos jours, il est difficile pour quiconque de consulter un manuel d’utilisation quand il commence à faire ses pas avec un appareil ou une application ou un service: on suppose que ce ne sera pas si difficile, et cela sauf en cas de problème complexe le constructeur doit avoir rendu les choses « intuitives ».

Cette C’est vrai dans certains cas, bien sûr, mais pas dans d’autres. Les choses empirent lorsque nous changeons de plate-forme ou que nous approchons d’un nouvel appareil ou système dans lequel ses créateurs ont simplement proposé une manière différente de faire les choses.

Bien sûr, ces plates-formes ont généralement une documentation sur leurs produits que nous pouvons consulter soit dans les instructions fournies sur papier dans certaines d’entre elles, soit sur leurs sites Web d’assistance, mais Un produit vous apprend rarement à l’utiliser lorsque vous l’allumez pour la première fois.

YouTube en tant qu’enseignant

Certaines applications et certains services Web font cet effort, surtout lorsqu’ils sont quelque peu complexes, mais la plupart des utilisateurs ne prêtent pas beaucoup d’attention à ces didacticiels. parce qu’ils savent qu’il existe en fait une alternative qui a ramassé ce témoin que la visite de Windows XP a soulevé.

Cette alternative n’est autre que YouTube, une ressource infinie pour vous aider à démarrer avec n’importe quel produit, application ou service, mais aussi comment le maîtriser.

Les didacticiels – dans 45secondes.fr, nous les couvrons tous les jours avec notre section 45secondes.fr Basics – sont une partie fondamentale de un YouTube qui nous apprend à tout faire. Non seulement dans le domaine de l’informatique, bien sûr, mais les vidéos que les entreprises et les utilisateurs indépendants réalisent sont des multitudes.

Précisément ces contenus permettent souvent de devenir de petits experts lorsqu’il s’agit de gérer toutes sortes d’outils de manière visuelle à laquelle ni Microsoft ni aucune entreprise n’avaient accès à l’époque: le niveau de détail de ces tutoriels peut être exceptionnel, et bien qu’il y ait généralement du contenu redondant ici et une certaine difficulté à se positionner, le résultat est fantastique pour ceux qui essaient d’apprendre à utiliser un produit ou une application.

Le plus difficile, en fait, est de ne pas les maîtriser si on veut, ce qui était beaucoup plus complexe lorsque la visite guidée de Windows XP nous a montré la voie. N’importe quel temps passé peut avoir son charme, mais ça ne doit pas être mieux.