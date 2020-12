La vision virtuelle Gran Turismo SV nous donne des indices sur ce que pourrait être l’avenir du design Jaguar

Avec plus de 83 millions d’utilisateurs dans le monde, l’influence que le jeu Gran Turismo a sur nous est indéniable Petrolhead (principalement chez les plus jeunes). Conscient de cela, Jaguar s’est mis au travail et a créé le Jaguar Vision Gran Turismo SV.

Développé exclusivement pour le célèbre jeu, cela n’a pas empêché Vision Gran Turismo SV de «sauter» du monde virtuel au monde réel, ayant ainsi droit à un prototype grandeur nature.

Ceci a été créé par Jaguar Design à partir de la Vision GT Coupé dévoilée l’année dernière, en tenant compte de la retour d’information des joueurs et en quête d’inspiration pour des modèles emblématiques comme la Jaguar C-type, D-type, XJR-9 et XJR-14.

Voiture virtuelle mais avec des chiffres impressionnants

Quant aux numéros (virtuels) de Vision Gran Turismo SV, ce modèle électrique conçu pour les tests d’endurance dispose de quatre moteurs électriques qui produisent 1903 ch et 3360 Nm, atteint 96 km / h (le fameux 0 à 60 miles) en 1,65s et atteint une vitesse maximale de 410 km / h.

D’une longueur de 5,54 m, le Vision Gran Turismo SV est 861 mm plus long que le Vision GT Coupé, et tout cela à cause de l’aérodynamisme.

Entièrement conçue dans le monde virtuel (en utilisant des outils de simulation de pointe), la Jaguar Vision Gran Turismo SV a un coefficient aérodynamique de 0,398 et atteint un appui 483 kg à une vitesse de 322 km / h.

Un aperçu de l’avenir?

Si Vision Gran Turismo SV avait droit à un prototype grandeur nature, Jaguar n’envisage pas de le produire.

Cela ne signifie pas pour autant que certaines des solutions utilisées dans cette voiture virtuelle n’atteindront pas le monde réel. Par exemple, le nouveau tissu Typefibre utilisé pour recouvrir les deux sièges du prototype commencera à être testé par Jaguar Racing sur I-TYPE 5 pendant la saison de Formule E.

De plus, nous n’avons pas été surpris si certaines des solutions de conception utilisées dans ce prototype et donc dans la voiture virtuelle finissaient par voir le jour dans les futurs modèles de la marque britannique.