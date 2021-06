La vision est-elle terminée dans le MCU ? Paul Bettany n’a plus de contrat Marvel

Il n’a pas encore été révélé par les cuivres des studios Marvel si nous verrons un jour Paul Bettany revenir en tant que Vision dans l’univers cinématographique Marvel après la conclusion de WandaVision. L’acteur fait partie de cet univers depuis longtemps et il y a certainement de la place pour explorer davantage le personnage. Mais, comme Bettany l’a récemment révélé, il n’est actuellement pas sous contrat avec le studio, il n’y a donc aucune garantie à ce stade.

Paul Bettany, qui a fait ses débuts dans le MCU en tant que voix de Jarvis dans Homme de fer, le film qui a tout déclenché, est revenu sous le nom de Vision dans WandaVision. Bien que son personnage soit techniquement mort, la révélation de White Vision dans la finale de la série a certainement laissé la porte ouverte à plus de Bettany à l’avenir. Cependant, dans une récente interview, Bettany a expliqué que son avenir n’avait pas encore été discuté. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je n’ai pas de contrat. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Et tout ce que je sais, c’est que ce genre de presse va pour un Emmy push, qui est pour une série limitée. Il ne semble donc pas que cela se reproduise. Je veux dire, je suppose qu’il serait difficile de présenter White Vision et de ne pas traiter avec lui d’une manière ou d’une autre, mais nous n’en avons pas discuté. «

Vision, comme nous l’avons connu dans Avengers: l’ère d’Ultron, a rencontré sa disparition aux mains de Thanos en Avengers : guerre à l’infini. Le personnage a fait son retour improbable dans WandaVision, car Wanda d’Elizabeth Olsen a essentiellement réussi à le ramener d’entre les morts. Cependant, au moment où la série s’est terminée, Wanda a arrêté la magie noire qu’elle utilisait pour garder son monde apparemment idyllique ensemble. Et avec cela, Vision avait apparemment disparu à nouveau. Mais White Vision reste et c’est un fil qui a été laissé en suspens.

Comme nous l’avons vu, ces fils pendent parfois pendant des années sans être tirés. Thanos a été taquiné pendant plusieurs années avant de faire une apparition vraiment significative dans Guerre de l’infini. Emil Blonsky/Abomination de Tim Roth n’a pas été vu depuis les années 2008 L’incroyable Hulk, mais reviendra dans le Elle-Hulk séries sur Disney+. Cela dit, nous ne verrons peut-être pas White Vision de si tôt, mais Kevin Feige et les cuivres de Marvel Studios pourraient certainement revenir à Paul Bettany à un moment donné.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que l’ardoise MCU est extrêmement emballée pour les prochaines années. Non seulement nous avons une tonne de films, tels que Veuve noire et Éternels, sans parler du Les quatre Fantastiques redémarrer, à venir, mais le côté Disney + est également chargé. Loki, Hawkeye, Mme Marvel, Invasion secrète et de nombreuses autres émissions de télévision sont en cours. Cela dit, Paul Bettany aura amplement l’occasion de revenir, et il a indiqué dans le passé qu’il serait heureux de continuer à jouer à Vision. La balle est carrément dans le camp de Marvel. Cette nouvelle nous parvient via The Playlist.

