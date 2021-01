La violence augmente rapidement; comment réagir

J’ai été impressionné par le fait que la violence contre les femmes atteint des niveaux alarmants. Non pas que cela ne se soit pas produit auparavant, peut-être que ces chiffres ont toujours été élevés et n’apparaissent tout simplement pas dans les médias. Mais cela m’a fait me demander pourquoi certains hommes considèrent toujours leurs épouses, copines et même amis comme leur propriété.

Bien sûr, nous parlons d’hommes malades. Cela nous paraît évident. Mais ce n’est pas évident quand on est malade, quand on pense que blesser, violer ou tuer une femme est normal. Ce n’est pas! Cela ne le sera jamais. La violence contre les femmes est vieille, aussi vieille que l’existence humaine.

Ou vas-tu me dire que tu penses que c’est normal pour un homme de frapper une femme à la tête avec un gourdin et de l’emmener dans la grotte portée par ses cheveux? La chose la plus intéressante est son âge, mais sa force. Et le pire: il n’y a pas ce machisme de la part des hommes, en fait, il est encore plus grand de la part des femmes.

Les femmes sont élevées pour avoir des enfants et prendre soin de leur maison et de leur mari. Oui, nous avons une forte composante génétique puisque nous avons l’instinct de s’en soucier. Peu importe ce que c’est, nous aimons faire attention. Nous prenons soin des plantes, des animaux, des enfants. Et les hommes, oui, pourquoi pas? Jusqu’à présent, pas de problème. Le problème se pose lorsque nous pensons que nous ne valons rien si nous ne le faisons pas.

Un cas remarquable s’est produit à Big Brother Brasil, lorsque de nombreuses femmes se sont senties malheureuses quand elles ont vu l’une des participantes, Maria, s’agenouiller (littéralement) aux pieds du petit ami de la maison pour demander pardon pour quelque chose qu’elle n’avait même pas fait. Oui, ce qu’elle voulait vraiment faire (dans ce cas, rester avec un autre participant au jeu lorsque le petit ami en question a été éliminé), mais cela n’a pas succombé. Eh bien, elle croyait vraiment qu’elle avait tort. Et il a demandé tellement de pardon que c’était drôle. Elle suivit le garçon dans la maison, même dans la salle de bain, voulant justifier qu’elle l’aimait. Mais lui, inflexible, ne s’est pas abandonné. Au final, elle reste amoureuse et il l’ignore.

Il est facile de pointer du doigt la fille et de dire «oh, si tu apprécies ça, arrête de chasser le gars, il ne te mérite pas.» Magnifique! Mais qu’en est-il de nous ici, moi ici, vous là-bas, êtes-vous sûr que vous n’avez jamais fait ça de votre vie? Vous n’avez jamais pardonné quelque chose que vous pensiez impardonnable, jamais appelé quand vous avez juré de ne plus jamais parler au gars, jamais supplié (et il y a de nombreuses façons de mendier) pour un homme que vous aimiez être avec vous? Même si cela signifiait plus de douleur que d’amour? Eh bien, nous le faisons tous, l’avons fait ou le ferons un jour. C’est parce qu’on nous apprend que si une relation tourne mal, nous sommes à blâmer. Si un homme est tombé amoureux de nous c’est parce que nous lui avons donné du fil à retordre et il y a même des cas de viol, où la femme est accusée de s’être rendue facile, d’avoir donné l’impression qu’elle le voulait.

Et puis il y a des cas de jeunes filles disparues. Ils accumulent les cabinets psychiatriques et psychologiques de femmes malheureuses en amour, par rapport à deux. Des femmes qui pensent qu’elles ne valent rien si elles n’ont personne, un homme à leurs côtés et qui, en fait, sont quotidiennement condamnées par leurs amis, leurs mères, leurs proches.

Il est temps de mieux y réfléchir. Si vous avez un fils, quel genre d’éducation lui donnez-vous? Vous dites des choses comme «mon fils, tu peux sortir avec qui tu veux, tu peux tricher parce que tu es un homme». Le laissez-vous être utilisé par des hommes qui ne vous méritent pas, mettant votre estime de soi au premier plan? Êtes-vous à court et à vous endetter au gymnase et au centre de beauté parce que vous pensez que vous n’êtes jamais assez bien pour un homme?

Oui, nous devons repenser notre rôle. Ce n’est pas parce qu’ils nous ont donné des emplois et le droit de vote que tout est réglé et prêt. Nous sommes des personnes, des êtres humains et nous voyons d’autres femmes en pleine souffrance et douleur à cause de relations malsaines de la part des partenaires, mais surtout d’elles-mêmes. Être seul ne fait pas de poubelle. Oui, la maxime «plutôt que mal accompagnée» est la plus pure des vérités. Non, vous n’êtes ni dans le besoin, ni fou, et vous n’avez besoin de rien d’autre que de vous-même pour être heureux.

Aimer, avoir un bon partenaire, c’est génial. Et nous avons tous le droit de chercher cela. Mais jamais, en aucune circonstance, nous ne devons remettre nos valeurs, notre estime de soi entre les mains de qui que ce soit. Parce que notre vie, notre expérience est ce qui montre notre valeur et non la bague que nous portons ou non au doigt.