La violence armée a augmenté pendant la pandémie – Des experts expliquent pourquoi

La pandémie mondiale a fait des ravages sur tout le monde. Certains l’ont pris dans la foulée, tandis que d’autres ont beaucoup plus de mal à gérer l’isolement et le stress qu’il provoque.

Lorsque le verrouillage a eu lieu en mars dernier, on pourrait penser que les crimes violents et la violence armée diminueraient parce que personne ne sortait – eh bien, vous penseriez mal.

Selon une analyse effectuée par Le Washington Post – en utilisant les données des archives sur la violence armée – 2020 a été en fait l’année la plus meurtrière de violence armée depuis au moins deux décennies.

2021 s’annonce comme la pire année pour la violence armée.

«Au cours des cinq premiers mois de 2021, des coups de feu ont tué plus de 8 100 personnes aux États-Unis, environ 54 vies perdues par jour. C’est 14 décès de plus par jour que le bilan moyen au cours de la même période des six années précédentes. »

L’augmentation au cours des deux dernières années est attribuée à de nombreux problèmes de longue date comme les inégalités raciales et la brutalité policière – mais il y a aussi beaucoup de nouveaux problèmes qui arrivent au premier plan. La possession d’armes à feu a connu une augmentation massive au cours des deux dernières années, sans parler de l’effet d’une pandémie mondiale sur la santé mentale.

Si vous pensez que les chiffres des cinq premiers mois sont effrayants, cela ne fait qu’empirer.

La violence armée au fil des ans augmente toujours pendant l’été. L’été dernier, les décès par arme à feu étaient en moyenne d’environ 58 cas par jour. C’est 4 de plus que les cinq premiers mois de cette année, ce qui signifie que cet été sera encore plus élevé, ce qui rendra les dirigeants de tout le pays plus qu’un peu nerveux.

« Je suis mort de peur de l’été, je vais être très honnête », a déclaré Mark Bryant, fondateur de Gun Violence Archive. « Je m’attends à ce que ce soit une année record. »

Après un week-end violent à Miami, le chef de la police de la ville, Art Acevedo, s’est exprimé dans l’émission « Face the Nation » de CBS News.

« À moins que nous ne commencions tous à parler », a-t-il déclaré, « à parler et à exiger de nos élus qu’ils agissent, nous allons voir beaucoup plus de sang versé. »

Dans certaines des plus grandes villes du pays, les homicides ont augmenté de 30 % au cours de la dernière année. Mais les chiffres augmentent également dans les zones suburbaines et rurales.

En 2020, les gens ont acheté plus de 23 millions d’armes à feu, soit une augmentation de 66% par rapport aux ventes de 2019, selon une analyse des données fédérales sur les vérifications des antécédents des armes à feu – environ un cinquième de ces achats étaient des débutants.

« Ce sont des moments comme ceux-ci qui engendrent la peur et l’anxiété concernant la sécurité », estime Parthenia Izzard, experte de YourTango. avec l’un l’autre. En conséquence, les gens ressentent le besoin de se protéger et de protéger leur famille des voisins, de la famille et des autres.

Les décès par arme à feu étaient également corrélés à l’augmentation des achats, seule une poignée d’États maintenant une tendance stable des décès.

Cela pourrait être en grande partie dû au fait qu’en raison de tous les arrêts et de la peur, il y a un énorme manque de formation sur la sécurité des armes à feu et beaucoup de ces acheteurs n’ont pas l’expérience requise pour manipuler les armes avec soin.

Les résultats de l’étude sont-ils vraiment quelque chose dont il faut avoir peur ?

« Nous avons beaucoup à apprendre des données qui sortent et à les comprendre à travers une lentille de santé publique par rapport à une lentille de loi et d’ordre », déclare Nichole Moorman, experte de YourTango.

« Je pense que la raison pour laquelle plus de gens achètent des armes à feu est la peur », dit-elle, « la peur de l’anarchie, la peur de perdre le droit aux armes à feu, de vouloir un moyen de survivre et de se protéger dans le pire des cas, de ne pas vouloir être derrière la courbe.

La pandémie peut certainement sembler être le pire des cas pour de nombreuses personnes qui souffrent et luttent simplement pour survivre et vivent dans la peur, ainsi que pour ceux qui s’efforcent d’être à l’extérieur et autour d’autres personnes.

« La pandémie nous a tous forcés à ressentir et à faire face à la vulnérabilité, que nous le voulions ou non », dit Moorman, « et c’est un espace propice à la réactivité et à une gamme de réponses allant de la méditation à l’ouverture dans les relations, à l’apprentissage des relations sociales. des problèmes de justice, de blâmer et même d’escalader la violence.

Les troubles civils dans ce pays sont un déclencheur massif d’incertitude et de vulnérabilité. D’un côté, les minorités ont peur des forces de l’ordre et craignent que leur gouvernement ne les soutienne pas. D’un autre côté, ceux qui ne sont pas touchés craignent d’être touchés par les manifestations et le contrecoup.

Le manque d’être à l’extérieur a également un effet négatif sur la violence à l’intérieur des maisons.

La violence domestique est également en augmentation, et la pandémie mondiale est principalement à blâmer.

« Avant le début de la pandémie, les gens avaient mis en place des mécanismes qui » abaissaient la température « », explique Izzard, « au cours de discussions ou d’arguments houleux. Pour certains, ces mécanismes comprenaient le retrait de la situation ou des locaux, ce qui n’est pas autant une option pendant une pandémie. »

Selon une étude réalisée par la Commission nationale sur le COVID-19 et la justice pénale (NCCCJ) en février, les incidents de violence domestique ont augmenté de 8,1% depuis le début des fermetures.

Alex Piquero, président du département de sociologie de l’Université de Miami et auteur principal de l’analyse, a déclaré à CNN « Dans mon esprit, je pense que 8% est un plancher et non un plafond. Je pense que le problème est en fait pire que ce que nous savons réellement à l’heure actuelle. » Il y a – ou y avait, au plus fort de la pandémie – probablement beaucoup d’incidents qui ne sont pas signalés. Les gens se sont sentis piégés, comme s’ils ne pouvaient pas partir pendant le verrouillage, alors qu’ils l’avaient peut-être déjà fait.

«La pandémie a été comme un test de résistance pour la société et pour les communautés individuelles», explique Moorman. Tout le monde essaie de trouver un moyen de sortir du pire des cas une fois dans une vie, et malheureusement, cela signifie que beaucoup de gens réagiront négativement.

Si les tendances et les analystes sont corrects, cela va être un été très difficile et tout le monde devrait être en état d’alerte.

