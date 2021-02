La ville où Trayvon Martin est mort demande une réforme de l’injustice raciale

Les commissaires de la ville où l’adolescent noir Trayvon Martin a été tué par un bénévole de surveillance de quartier il y a neuf ans vendredi ont accepté de former un comité consultatif pour étudier comment la race, la classe et le sexe peuvent entraîner des inégalités sociales.

Le groupe de 15 membres «Race, égalité, équité et inclusion» sera composé de résidents, de personnes qui travaillent à Sanford et de propriétaires d’entreprises, a rapporté l’Orlando Sentinel.

Le comité «sera chargé d’examiner les tensions raciales dans la ville et comment les disparités dans les services, publics et privés, affectent les personnes de couleur plus que leurs homologues blancs», Andrew Thomas, directeur des relations communautaires et de l’engagement de quartier de Sanford. , a déclaré lors d’une récente réunion de la commission.

On leur demande de remettre un rapport détaillant ses conclusions à la commission municipale dans environ huit mois. Le groupe fera des recommandations sur l’amélioration des inégalités qui peuvent exister à Sanford, y compris au sein des services gouvernementaux liés au logement, aux soins de santé, à l’éducation, à la justice pénale et à l’emploi, a rapporté le journal.

Martin, qui vivait à Miami, rendait visite à son père lorsqu’il a été abattu le 26 février 2012, lors d’une confrontation avec George Zimmerman, qui a un père blanc et une mère hispanique, alors qu’il rentrait chez lui d’un dépanneur. Zimmerman a revendiqué la légitime défense et a ensuite été acquitté lors d’un procès devant jury. La mort de Martin a contribué à la montée en puissance du mouvement Black Lives Matter en 2013.

Une résolution approuvée par les commissaires le 22 février a déclaré: «La ville de Sanford reconnaît que le racisme et les inégalités sociales désavantage injustement des individus et des communautés spécifiques et sape la force de toute la société par le gaspillage des ressources humaines. La prospérité collective de la ville dépend de l’accès équitable aux opportunités pour chaque résident, quelle que soit la couleur de sa peau ou son statut social. La ville de 125 ans a une histoire de tensions raciales, avec des semaines de manifestations qui éclatent après la mort de Martin. Environ un tiers des 60 000 habitants de Sanford sont noirs. Aujourd’hui, deux des commissaires de la ville, le chef de la police et le directeur de la ville sont noirs.

La commissaire Sheena Britton, une femme noire élue en juin, espère agir plutôt que parler.

«Il est vraiment important que nous ayons une planche comme celle-ci», a déclaré Britton. «Mais je veux m’assurer que cela mène à la mise en œuvre de quelque chose. Cela conduit à un changement. » La ville fournira au comité jusqu’à 35000 USD pour payer l’assistance technique, la réalisation d’enquêtes et d’autres coûts. Le groupe travaillera avec le programme Race, Equity and Leadership de la Ligue nationale des villes et l’Institut pour la paix et la justice du Collège de Valence, a rapporté le journal. (AP) RUP RUP

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)