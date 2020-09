La ville crée un compte de dons: 800 personnes de Solingen commémorent les cinq enfants morts

Après la mort violente de cinq enfants à Solingen, de nombreux voisins, résidents locaux et amis pleurent ensemble et veulent aider à permettre aux victimes d’avoir un enterrement digne. Beaucoup se posent encore la question: qu’est-ce qui a poussé leur mère à en arriver là?

Solingen pleure cinq enfants qui sont morts violemment – et de nombreux citoyens veulent aider avec des dons. Dans la soirée, environ 800 personnes ont répondu à un appel du quartier Hasseldelle pour observer les enfants morts avec une minute de silence. De nombreux citoyens ont offert des dons via les réseaux sociaux, a-t-il déclaré. La ville ouvrira lundi un compte de dons, à partir duquel les frais funéraires pourront être payés, a déclaré un porte-parole de la ville. L’avenir du seul enfant survivant, un garçon de onze ans, n’était pas clair au départ. Il est actuellement avec sa grand-mère à Mönchengladbach.

La responsable de la protection des victimes de l’état de Rhénanie du Nord-Westphalie, Elisabeth Auchter-Mainz, a déclaré qu’elle avait l’impression que le garçon et la grand-mère étaient bien pris en charge – également par les aumôniers d’urgence. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur l’avenir, mais le garçon et sa grand-mère avaient d’abord besoin de temps. “Dans une telle situation, les gens ont besoin de temps – et ce temps doit être donné au garçon et à sa grand-mère.”

La mère de la famille Solingen, âgée de 27 ans, aurait d’abord anesthésié ses enfants de un à huit ans, puis étouffée. Un mandat d’arrêt a été émis contre la femme. Seul l’enfant de onze ans qui était à l’école au moment du crime a survécu. La mère s’est jetée devant un train à Düsseldorf et a été grièvement blessée. Selon les autorités, elle n’a pas pu être interrogée vendredi. Il n’y avait aucune nouvelle information sur sa santé samedi.

La famille était déjà connue du bureau de la jeunesse de la ville avant le crime. “La famille a reçu le soutien nécessaire de la ville de Solingen. Le bureau de la protection de la jeunesse a également soumis d’éventuelles offres d’aide”, a déclaré la ville, sans donner de détails. “A aucun moment il n’y a eu de découvertes sur des anomalies ou un risque potentiel pour les enfants.” Les enquêteurs soupçonnent que la mère célibataire de six enfants a commis l’acte dans un état de surcharge émotionnelle après la séparation de son mari. Le mariage a été rompu, ont rapporté vendredi la police et les procureurs.

Conseils et aide d’urgence en cas de risque de suicide et de dépression S’il y a un risque de suicide: 911

Conseils en situation de crise: Assistance téléphonique (0800 / 111-0-111 ou 0800 / 111-0-222 ou 116-123, appel gratuit) ou téléphone pour enfants et jeunes (Tél.: 0800 / 111-0-333 ou 116-111; Lun-sam de 14 h à 20 h)

Des services de crise et des cliniques régionaux peuvent être trouvés à Deutsche Depressionshilfe, ainsi que des conseils pour les personnes touchées et leurs familles.

Les personnes touchées et leurs familles participent à la Ligue allemande de dépression. Il existe également un service de conseil par courrier électronique pour les personnes souffrant de dépression.

Les points de contact locaux (KISS) donnent un aperçu des groupes d’entraide pour la dépression.

Avant le crime, la femme avait été séparée de son dernier mari, le père de quatre de ses enfants, pendant un an. Elle est la seule suspecte. Les personnes qui se suicident et voulaient «prendre» les autres éprouvent un désir de «rédemption», dit le psychiatre Prof. Hans-Jörg Assion de la clinique de l’Association régionale de Westphalie-Lippe (LWL) à Dortmund.

«Votre propre rédemption de la souffrance est transférée à d’autres personnes qui sont incluses dans le sentiment d’être fatigué de la vie, quasi pour les« racheter »aussi de la souffrance». Un tel comportement est très rare. S’il y a des signes avant-coureurs – comme parler de la rédemption des autres de la souffrance sur terre – les cliniques de traumatologie pourraient aider.

Les médecins légistes ont trouvé au cours de l’autopsie des preuves que les enfants avaient été anesthésiés puis étouffés ou étouffés. Cependant, d’autres études toxicologiques devraient être attendues. Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) et Luca (8) ont été retrouvées mortes par des policiers jeudi dans leurs berceaux dans l’appartement familial.